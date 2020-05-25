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07:19 (мск), источник: РИА Новости

В России могут снизить возраст начисления надбавок к пенсиям

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше: не с 80 лет, как сейчас, а с 75, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Источник: РИА "Новости"

Соавторами законопроекта также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов.

Согласно закону «О страховых пенсиях», достигшим возраста 80 лет устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что обусловлено нуждаемостью этой категории граждан в постоянном постороннем уходе.

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«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что Всемирная организация здравоохранения относит лиц, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста. Данная классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомические и физиологические особенности. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи, указывают парламентарии.

«Практически все лица, достигшие 75 лет, имеют хронические заболевания. Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки.

В настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет.

Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.

Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2021 года.

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