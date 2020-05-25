Затратное далёко: россиянам могут начать возмещать расходы на удаленке

На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, с которым ознакомились «Известия». Документ разработала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), его предполагается рассмотреть в Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию
Законопроект о поправках в Трудовой кодекс направлен в РТК за подписью заместителя председателя профсоюзной стороны комиссии, зампреда ФНПР Нины Кузьминой. В сообщении оговорено, что предложения подготовлены в соответствии с договоренностью в ходе совещания 13 мая.
Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи о временной удаленной работе.
Это может быть оплата электроэнергии, программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты, приведены примеры в законопроекте.
В документе прописаны и другие моменты. Например, что в допсоглашении необходимо определить, какое время считается рабочим и когда нужно быть на связи. Оговорить, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким каналам коммуницировать с работодателем. Также в законопроекте есть указание, что зарплату удаленного сотрудника нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями. Кроме того, документ предлагает выделить категории людей, имеющих преимущественное право перейти на удаленку. Это сотрудники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту,
В Минтруд поступил подготовленный ФНПР законопроект, специалисты знакомятся с документом, сообщили в
Вопросы организации дистанционной работы могут решаться
«Известия» также направили запрос в аппарат
Самое значимое положение законопроекта — о рабочем времени, поскольку сейчас многие оказались вынуждены быть на связи с коллегами круглосуточно, отметил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Бесконечный трудовой день быстро приводит к снижению эффективности, пояснил он.
Что же касается самого затратного пункта о компенсациях работникам, они могут составить около 3 тыс. рублей ежемесячно, оценил эксперт. В эту сумму войдут расходы на электроэнергию (примерно 500 рублей), высокоскоростной интернет (1,5 тыс. рублей), телефонную связь (1 тыс. рублей), программы и расходные материалы (например, бумагу).
Затраты будут выше, если сотруднику нужно возмещать расходы на транспорт.
Однако разовые затраты могут доходить до 100 тыс. рублей, считает Александр Сафонов. Например, может потребоваться покупка компьютера (около 60 тыс. рублей), устройства с функцией принтера и сканера (8 тыс. рублей), гарнитуры (3 тыс. рублей), специализированных программ (антивирус, Skype для бизнеса, специализированные программы), средства контроля
В нынешних условиях довольно странно возлагать на работодателей дополнительную нагрузку, в свою очередь, прокомментировал инициативу
Режим нерабочих дней в России сначала был введен на неделю с 30 марта, затем продлен до конца апреля, а потом — на
Все это время россияне работают удаленно, если это возможно. Как поясняли в Роструде, параметры нового режима должны быть определены приказом работодателя или дополнительным соглашением с сотрудником. Однако многим кажется, что этого недостаточно, и в стране выдвинули уже ряд инициатив по корректировке ТК.
Так, в ОНФ предлагали внести в кодекс понятие неполной дистанционной занятости.
В свою очередь, депутаты «Единой России» обратили внимание на длительность рабочего дня на удаленке. Хоть в ТК уже зафиксировано, что в норме трудиться стоит не больше 40 часов в неделю, парламентарии предложили отдельно прописать, что удаленный рабочий день не может превышать восьми часов.
Анна Ивушкина