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04:05 (мск), источник: Известия

Затратное далёко: россиянам могут начать возмещать расходы на удаленке

Компенсация за электроэнергию, связь и программное обеспечение составит около 3 тыс. рублей в месяц.

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Источник: РИА "Новости"

На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, с которым ознакомились «Известия». Документ разработала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), его предполагается рассмотреть в Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. В среднем затраты могут составить около 3 тыс. рублей на одного сотрудника, и такое финансовое бремя потянет далеко не каждая фирма, указывают эксперты.

Режим компенсаций

Законопроект о поправках в Трудовой кодекс направлен в РТК за подписью заместителя председателя профсоюзной стороны комиссии, зампреда ФНПР Нины Кузьминой. В сообщении оговорено, что предложения подготовлены в соответствии с договоренностью в ходе совещания 13 мая.

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Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи о временной удаленной работе.

В ней говорится, что для изменения трудового режима нужно оформить дополнительное соглашение между работодателем и сотрудником. Оно в том числе должно подразумевать порядок и сроки возмещения расходов последнего, возникших на удаленке.

Это может быть оплата электроэнергии, программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты, приведены примеры в законопроекте.

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В документе прописаны и другие моменты. Например, что в допсоглашении необходимо определить, какое время считается рабочим и когда нужно быть на связи. Оговорить, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким каналам коммуницировать с работодателем. Также в законопроекте есть указание, что зарплату удаленного сотрудника нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями. Кроме того, документ предлагает выделить категории людей, имеющих преимущественное право перейти на удаленку. Это сотрудники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, ухаживающие за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

В Минтруд поступил подготовленный ФНПР законопроект, специалисты знакомятся с документом, сообщили в пресс-службе ведомства.

В целом министерство поддерживает урегулирование спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости, но еще продолжает консультации относительно конкретных норм, сказали там.

Вопросы организации дистанционной работы могут решаться по-разному в зависимости от категорий сотрудников и видов деятельности компаний, подчеркнули в пресс-службе Минтруда.

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«Известия» также направили запрос в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой (курирует работу РТК).

Невыгодное предложение

Самое значимое положение законопроекта — о рабочем времени, поскольку сейчас многие оказались вынуждены быть на связи с коллегами круглосуточно, отметил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Бесконечный трудовой день быстро приводит к снижению эффективности, пояснил он.

Что же касается самого затратного пункта о компенсациях работникам, они могут составить около 3 тыс. рублей ежемесячно, оценил эксперт. В эту сумму войдут расходы на электроэнергию (примерно 500 рублей), высокоскоростной интернет (1,5 тыс. рублей), телефонную связь (1 тыс. рублей), программы и расходные материалы (например, бумагу).

Затраты будут выше, если сотруднику нужно возмещать расходы на транспорт.
Александр Сафонов
проректор Финансового университета при правительстве России

Однако разовые затраты могут доходить до 100 тыс. рублей, считает Александр Сафонов. Например, может потребоваться покупка компьютера (около 60 тыс. рублей), устройства с функцией принтера и сканера (8 тыс. рублей), гарнитуры (3 тыс. рублей), специализированных программ (антивирус, Skype для бизнеса, специализированные программы), средства контроля интернет-трафика и так далее.

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В нынешних условиях довольно странно возлагать на работодателей дополнительную нагрузку, в свою очередь, прокомментировал инициативу вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Компании уже оказались вынуждены продолжать платить зарплату сотрудникам и арендную плату собственникам помещений, хотя фактически ни наемным трудом, ни зданием не пользовались и доходов не получали. В результате финансовое положение многих фирм и так удручающее. Реализация инициативы лишь ухудшит положение бизнеса, соответственно, будет сложнее поддерживать текущий уровень зарплат и количество рабочих мест, указал Федор Прокопов.

Режим нерабочих дней в России сначала был введен на неделю с 30 марта, затем продлен до конца апреля, а потом — на 6—8 мая. После президент Владимир Путин объявил, что решение о дальнейшем сохранении режима или отмене ограничений будут принимать региональные власти.

Все это время россияне работают удаленно, если это возможно. Как поясняли в Роструде, параметры нового режима должны быть определены приказом работодателя или дополнительным соглашением с сотрудником. Однако многим кажется, что этого недостаточно, и в стране выдвинули уже ряд инициатив по корректировке ТК.

Так, в ОНФ предлагали внести в кодекс понятие неполной дистанционной занятости.

Новая форма представляла бы собой совмещение работы в офисе и удаленно и позволила бы узаконить этот порядок без подписания дополнительных бумаг.

В свою очередь, депутаты «Единой России» обратили внимание на длительность рабочего дня на удаленке. Хоть в ТК уже зафиксировано, что в норме трудиться стоит не больше 40 часов в неделю, парламентарии предложили отдельно прописать, что удаленный рабочий день не может превышать восьми часов.

Анна Ивушкина

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