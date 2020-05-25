Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции

По мнению
«Желательно за неделю до выхода на работу начинать организовывать свой предшествующий трудовой день: вставать не позднее
Конечно, удобнее будет составить для себя режим дня с правильной организацией отдыха, приемов пищи, добавить выходы на улицу. Таким образом, мы сможем подготовить свой организм. Для полного формирования привычки, конечно, нужно не менее 21 дня.
По ее словам, без подобной подготовки человек может испытать стресс, который будет выражаться в общем недомогании, слабости, снижении концентрации внимания.
Кроме того, чтобы улучшить эмоциональный фон в этот подготовительный период, следует совершать покупки. Даже самая ненужная вещь, которая очень нравится, может существенно поднять настроение, считает эксперт.
«Также нужно не забывать баловать себя солнечными ваннами, это тоже будет способствовать улучшению настроения. Конечно, принимать витаминные комплексы — желательно групп “В” и “С”, которые помогают организму вырабатывать серотонин», — рассказала врач.
По оценке невролога