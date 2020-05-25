05:19 (мск), источник: ТАСС
В Германии регионы смягчают ограничения, введенные из-за пандемии
БЕРЛИН, 25 мая. /ТАСС/ — В частности, почти во всех землях страны с 25 мая будут снова открыты рестораны.
Федеральные земли ФРГ с понедельника переходят на новый этап смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа. В силу германского федерализма каждый регион в борьбе с пандемией идет своим путем:
С 25 мая почти во всех землях будут снова открыты рестораны. В некоторых они уже работают, например в Берлине. Исключением пока останется
Отели, гостиницы и хостелы уже доступны для туристов в Гамбурге, Гессене,
Помимо этого, в Мекленбурге — Передней Померании открываются кинотеатры и бассейны. В кинотеатрах будет ограничено число посетителей в зависимости от площади залов. Зрители, если они не являются членами одной семьи, должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Работники обязаны носить защитные маски.
В каждой земле свои предписания: например, тот, кто захочет пойти в ресторан в Киле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), должен перед этим заполнить анкету, указав свой адрес и телефон. В Северном Рейне — Вестфалии нет такого правила. Во многих ресторанах нужно предоставить свои данные непосредственно на месте. В Бремене это обязательно, в Берлине — всего лишь рекомендация. Барные стойки занимать нельзя нигде.
Во многих местах нанесена маркировка, указывающая путь следования или места в очереди. В Гессене для ресторанов введено железное правило: на одного человека должно отводиться не менее 5 кв. м. То есть заведение площадью 100 кв. м может принять лишь 20 гостей.
Перед входом в рестораны Бранденбурга или
За одним столом могут сидеть лишь две семьи. Но в Северном Рейне — Вестфалия максимальное число не прописано, а в Мекленбурге — Передней Померании один стол могут занимать не более шести человек.
В
Бассейны и сауны в отелях закрыты.
Канцлер Германии Ангела Меркель и
В случае рассредоточенной региональной вспышки (то есть не в одном месте, например в доме престарелых) и неясных цепочек распространения инфекции должны быть снова введены общие ограничения, которые действовали с 20 апреля. Это означает, что школы, парикмахерские, магазины (кроме продовольственных) и другие заведения нужно будет снова закрыть, а также вернуться к соблюдению социальных ограничений. Въезд и выезд в эти районы в таком случае будут ограничены.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на воскресенье в Германии, по оценке института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), заразились 178 281 человек, что на 431 случай больше, чем днем ранее. Умерли от последствий заболевания 8 247 (плюс 31). Выздоровели около 160 300 человек (плюс 500).