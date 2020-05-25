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07:09 (мск), источник: РИА Новости

Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку

МОСКВА, 25 мая- РИА Новости. Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, у нее все хорошо, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Источник: РИА Новости

«Нет, эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса», — сообщила Ярославская, отвечая на вопрос, находится ли девочка до сих пор в центре в период самоизоляции.

В апреле столичные власти сообщали агентству, что рассматривается возможность передачи ребенка в семью родственников или замещающую семью. На тот момент девочка оставалась в перинатальном центре, где она находилась с самого рождения.

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Кроме того, ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина.

В начале февраля Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере ¼ от ежемесячного заработка или иного дохода.

В декабре издание «Медуза» опубликовало материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ «Мать и дитя», потому что мать считает дочь неизлечимо больной. Ребенок действительно родился недоношенным и попал в отделение патологии новорожденных, однако, отмечает издание, уже через несколько месяцев его здоровью ничего не угрожало.

Врачи считают, что и в стационарной помощи девочка не нуждается.

Из ПМЦ ребенка выписали в марте 2019 года, однако девочка продолжала там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.

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