Из перинатального центра в Москве забрали жившую там с рождения девочку

«Нет, эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса», — сообщила Ярославская, отвечая на вопрос, находится ли девочка до сих пор в центре в период самоизоляции.
В апреле столичные власти сообщали агентству, что рассматривается возможность передачи ребенка в семью родственников или замещающую семью. На тот момент девочка оставалась в перинатальном центре, где она находилась с самого рождения.
Кроме того, ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина.
В начале февраля Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере ¼ от ежемесячного заработка или иного дохода.
В декабре издание «Медуза» опубликовало материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ «Мать и дитя», потому что мать считает дочь неизлечимо больной. Ребенок действительно родился недоношенным и попал в отделение патологии новорожденных, однако, отмечает издание, уже через несколько месяцев его здоровью ничего не угрожало.
Врачи считают, что и в стационарной помощи девочка не нуждается.
Из ПМЦ ребенка выписали в марте 2019 года, однако девочка продолжала там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.