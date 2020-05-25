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08:54 (мск), источник: РИА Новости

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 25.05
Инфицировано344 481+8 599
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
11.0524.05
Скончалось3 541+153
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
11.0524.05
Выздоровело113 299+5 363
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
11.0524.05
Инфицировано5 410 288+99 926
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
11.0524.05
Скончалось345 104+3 007
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
11.0524.05
Выздоровело2 169 005+56 820
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
11.0524.05
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Источник: РИА Новости
Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим.
Лео Бокерия

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы «стабильны и благополучны», 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.

В то же время Попова предупредила, что число смертей из-за коронавируса, регистрируемых в России за сутки, будет расти, несмотря на снижение случаев заражения, поскольку пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.

Всего в России к настоящему времени выявили 344 тысячи случаев заражения, 113 тысяч пациентов выздоровели, 3541 скончался.

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