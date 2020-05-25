08:54 (мск), источник: РИА Новости
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Победу над коронавирусной инфекцией можно одержать до осени, заявил президент НМИЦ
Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим.
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы «стабильны и благополучны», 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
В то же время Попова предупредила, что число смертей
Всего в России к настоящему времени выявили 344 тысячи случаев заражения, 113 тысяч пациентов выздоровели, 3541 скончался.