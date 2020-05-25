Глава Тувы заразился коронавирусом

По его словам, кроме него госпитализированы еще несколько чиновников.
«Есть (в больнице) наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Кто-то в легкой форме, кто-то лежит в реанимации. Но врачи молодцы, у нас все хорошо здесь, врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно. Это испытание мы пройдем, все будет хорошо», — сказал Кара-оол.
Пресс-секретарь Кара-оола Долаана Салчак сообщила, что он находится под наблюдением врачей, его самочувствие нормальное. Исполнять обязанности главы Тувы будет первый заместитель губернатора Александр Брокерт.
Ранее COVID-19 переболели премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев.
Источник РИА Новости сообщал, что на лечении в одной из столичных больниц находится глава Чечни Рамзан Кадыров. В СМИ также появилась информация о его заражении коронавирусом. Однако глава оперативного штаба Магомед Даудов опроверг эти сообщения.