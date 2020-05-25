Как добраться до курорта: новые правила авиапутешествий

Как вести себя на борту, где сидеть, куда полететь и сколько за это придется заплатить — в материале РИА Новости.
Чемодан, паспорт, деньги и билет — прежний стандартный набор путешественника за время пандемии расширился.
Лететь теперь можно только в перчатках и масках, менять которые следует каждые три часа. Роспотребнадзор в методических рекомендациях подчеркивает: на российских рейсах эту экипировку должны предоставлять авиаперевозчики. Но при перелете некоторыми зарубежными авиакомпаниями маску придется приобрести самостоятельно. Например, как объяснили РИА Новости в Lufthansa Group, такие правила установлены у них в дочерних компаниях — SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air Dolomiti.
Перед вылетом пассажирам и членам экипажа измерят температуру. С повышенной в салон не пустят, так предписывает Роспотребнадзор.
Правила посадки тоже изменились, она стала поэтапной. Первыми на борт заходят пассажиры, чьи места — в хвосте самолета, чтобы не пересекаться с теми, кто сидит впереди. При входе — обработка антисептиками.
Лишний раз касаться выключателей, поручней, ручек нежелательно. Хотя убирают салон теперь с использованием дезинфицирующих средств и особенно тщательно чистят поверхности, которые путешественники трогают чаще всего.
Поначалу Роспотребнадзор настаивал на соблюдении социальной дистанции в салоне, пассажиры в этом случае занимают не более 50 процентов мест. И авиакомпании соблюдали эту рекомендацию, что сегодня несложно: летающих мало.
«Если загрузка позволяет, система регистрации назначает места через ряд и через место друг от друга», — пояснили в S7 Airlines. Иностранные перевозчики действуют так же. «Среднее место сохраняется пустым, пока на борту не будет более 89 человек», — рассказали в AirBaltic.
Но Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство отменить эту норму. Авиаперевозчики считают такое ограничение избыточным: оно приведет к росту цен и сокращению рейсов. Тем более что на борт не должны попадать больные — для этого перед посадкой измеряется температура. А вентиляция и кондиционер в салоне обновляют воздух каждые несколько минут, что препятствует распространению вируса.
Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что полеты рентабельны при загрузке самолета минимум на 72−75 процентов, и если рассаживать клиентов через одного, то билеты будут стоить от 70 тысяч рублей. Между тем более половины путешественников (53 процента) не готовы переплачивать за безопасность.
В итоге Росавиация, Роспотребнадзор и Минтранс выпустили совместные правила перевозки. Речи о шахматной рассадке там нет. Зато прописаны три этапа снятия ограничений, введенных
Необходимо соблюдать дистанцию теперь не только при посадке, но и во время полета, в том числе в очереди в туалет. Еду и напитки можно проносить на борт исключительно в герметичной упаковке. Температуру у путешественников будут измерять дважды — у входа в аэропорт и при посадке.
Международное авиасообщение пока остановлено, но это не мешает путешественникам планировать будущие поездки и даже приобретать билеты. Большинство сейчас интересуются российскими направлениями. В лидерах — Москва,
Доля покупок перелетов за рубеж невелика — от 0,7 до пяти процентов. Причем большинство пользователей интересуют билеты в страны СНГ, покупки в Европу и США эксперты называют точечными.
После окончания режима нерабочих дней интерес к авиаперевозкам вырос, отмечают аналитики.
«В период с 1 по 20 мая у нас забронировано в 3,2 раза больше билетов, чем в этих же числах апреля, — рассказал
Туристы стали приобретать авиабилеты заранее: еще в апреле три четверти пассажиров оплачивали их за несколько дней до вылета, в мае так поступают лишь две трети, рассказала руководитель
Средняя стоимость мест в самолете почти не изменилась и составляет около 16 тысяч рублей, говорят эксперты. Но некоторые авиакомпании готовы привлекать клиентов низкими тарифами.
Так, «Победа», возобновляющая полеты с 1 июня, планирует снизить цены в три раза. Более 60 процентов билетов на июнь можно будет купить по цене от 499 до 2999 рублей.
«Азимут» предлагает дешевые маршруты между регионами: например, из Симферополя в Минеральные Воды можно добраться за 888 рублей. Столько же стоит билет из Краснодара в Симферополь или Астрахань.
Компания NordWind после 1 августа готова отвезти туристов из столицы в Геленджик или Симферополь за 3,5 тысячи рублей, а в Анапу еще дешевле — за 2,6 тысячи.