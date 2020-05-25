Российские ученые хотят отправить мышей на корабле «Орел» в облет Луны

«Планы отправки животных на беспилотном корабле “Орел” в облет Луны есть, но это зависит не только от нас. На создание необходимого оборудования для содержания животных потребуется выделение финансирования в рамках Федеральной космической программы РФ», — сказал он.
«Скорее всего, это будут мыши, потому что надо отправлять тех животных, которых мы уже изучаем. Желательно было бы иметь крыс, но они достаточно крупные, и чтобы их количество было достаточным для исследований, потребуется слишком много места», — добавил ученый.
Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля «Орел» состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на «Ангаре», а в 2028 году — первый старт на ракете сверхтяжелого класса «Енисей». Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облёт на нём Луны, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на её поверхность.