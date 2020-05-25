Эксперты предупредили о риске отрицательных цен на газ в Европе

«Если предложение будет оставаться таким высоким, пока не заполнятся хранилища, в какой-то момент мы можем увидеть отрицательные значения, поскольку сейчас нет признаков облегчения в плане спроса», — сказал один из трейдеров.
Reuters приводит в качестве аналогии ситуацию с американской нефтью WTI. В ходе торгов 20 апреля фьючерсы нефти рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов ее стоимость достигала минус $40,32 за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом. На следующий день котировки снова вышли в плюс.
Этот прогноз также подтвердили западные аналитики, опрошенные РБК. «Отрицательные цены возможны в том случае, если ограничения в логистике или хранении сырья становятся особенно острыми. В принципе это как раз сейчас относится к европейскому рынку газа», — сказал профессор финансов Хьюстонского университета Крейг Пирронг.
Как отмечает издание, рыночные котировки газа в Европе имеют значение для России, поскольку 57% экспортного портфеля «Газпрома» реализуется по долгосрочным контрактам с прямой привязкой к ценам на европейских торговых площадках.