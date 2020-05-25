Каждый третий заразившийся COVID-19 в России уже выздоровел

В оперштабе уточнили, что доля выписанных пациентов от общего числа заразившихся в стране на сегодняшний день составляет 33,6%.
За минувшие сутки вылечились 5 499 человек.
По последним данным, в России выявлено 353 427 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.