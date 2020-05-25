12:42 (мск), источник: Моя Планета
Могут ли животные выражать свои эмоции или нам это только кажется?
Об особенностях коммуникации животных и человека «Моя Планета» побеседовала с биологом Натальей Феоктистовой.
Разумеется, не кажется. Животным свойственно проявление эмоций, только их список намного меньше, чем у человека. Мимические мышцы, с помощью которых они показывают свою радость или гнев, у зверей тоже есть. И лучше всего развиты у млекопитающих.
Автор первой научной работы по сравнению мимики человека и шимпанзе как наиболее близкого нашего сородича — русский зоопсихолог, один из основателей Дарвиновского музея Надежда
Все это время
В 1960—1980-х годах шимпанзе активно изучали западные ученые, но их больше интересовала не мимика, а способность к обучению. У обезьян есть множество удивительных способностей.
Научных работ по выражению эмоций другими животными еще меньше. Тем не менее мы понимаем, когда кошка показывает свою благодарность, а когда злится.
И это вовсе не является плодом нашего воображения. Просто, если эмоция не касается человека прямо, интерпретировать ее может оказаться сложнее. Особенно тяжело разобраться в мимике броненосца и подобных ему животных, носящих «доспехи»: чешуя, которой покрыто тело зверька, затрудняет коммуникацию.
Показывают радость или грусть не только млекопитающие. Мы замечаем, когда хомяк хочет броситься на нас, и обходим стороной индюка, когда его поведение настораживает. При этом мимические мышцы есть не у всех. У птиц свой набор сигналов: песни, звуки крыльев, распущенный хвост, открытый клюв
Зачем представителям животного мира вообще надо показывать свое отношение к чему или