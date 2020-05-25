Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как добраться до курортаНовые правила авиапутешествий
Фоторепортажи
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
18Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
12:42 (мск), источник: Моя Планета

Могут ли животные выражать свои эмоции или нам это только кажется?

Об особенностях коммуникации животных и человека «Моя Планета» побеседовала с биологом Натальей Феоктистовой.

Источник: Моя Планета

Разумеется, не кажется. Животным свойственно проявление эмоций, только их список намного меньше, чем у человека. Мимические мышцы, с помощью которых они показывают свою радость или гнев, у зверей тоже есть. И лучше всего развиты у млекопитающих.

Статьи
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец

Автор первой научной работы по сравнению мимики человека и шимпанзе как наиболее близкого нашего сородича — русский зоопсихолог, один из основателей Дарвиновского музея Надежда Ладыгина-Котс. В 1913 году она приобрела полуторагодовалого детеныша шимпанзе Иони, который прожил в ее семье два с половиной года.

Все это время Ладыгина-Котс записывала его действия, выражения, достижения и сравнивала развитие Иони с развитием собственного сына. А в 1935 году опубликовала монографию «Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях», в которой обобщила наблюдения, доказав, что эти животные умеют выражать страх, радость, гнев, грусть и множество других эмоций.

В 1960—1980-х годах шимпанзе активно изучали западные ученые, но их больше интересовала не мимика, а способность к обучению. У обезьян есть множество удивительных способностей.

Научных работ по выражению эмоций другими животными еще меньше. Тем не менее мы понимаем, когда кошка показывает свою благодарность, а когда злится.

У нее существует множество причин, по которым она умывается или мурлычет! Нам хорошо знаком агрессивный оскал собак.

И это вовсе не является плодом нашего воображения. Просто, если эмоция не касается человека прямо, интерпретировать ее может оказаться сложнее. Особенно тяжело разобраться в мимике броненосца и подобных ему животных, носящих «доспехи»: чешуя, которой покрыто тело зверька, затрудняет коммуникацию.

Статьи
«Кошачьи эмоции». Пьеса в четырех действиях

Показывают радость или грусть не только млекопитающие. Мы замечаем, когда хомяк хочет броситься на нас, и обходим стороной индюка, когда его поведение настораживает. При этом мимические мышцы есть не у всех. У птиц свой набор сигналов: песни, звуки крыльев, распущенный хвост, открытый клюв и т. д. Амфибии, рептилии и рыбы для передачи эмоций обычно скрипят чешуей или используют электрорецепторы.

Зачем представителям животного мира вообще надо показывать свое отношение к чему или кому-либо? Ответ прост: для общения с особями своего вида. А человеку интересны эмоции лишь тех животных, с которыми он сталкивается чаще всего. Именно поэтому мимика домашних питомцев изучена лучше, чем диких зверей. И выражение морды любимого щенка мы расшифруем быстрее, чем у лисицы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево в мире
Собаки помогают пассажирам с аэрофобией в аэропорту Сиднея
Мишустин призвал россиян провести отпуск в России
В России осенью может начаться вакцинация от коронавируса
Из роддома в Москве забрали жившую там с рождения девочку
В опустевших ТЦ стало меньше магазинов
Россияне 27 мая смогут увидеть комету Лебедь
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о планах после самоизоляции
Отельеры прогнозируют «войну за шезлонги» на курортах
Gnezdo.ru
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Популярные россиянки, родившие от чужих мужей
4 российских звезды, которые сбежали на Запад
Hi-Tech
Почему нельзя отвечать «да» на звонок с неизвестного номера Когда звонят и задают один и тот же вопрос
Авто
Какие иномарки локальной сборки в России самые популярные На дорогах насчитывается около 11,5 млн автомобилей, произведенных в нашей стране
Кино
Названы победители шоу «Танцы со звездами» Завершился показ одиннадцатого сезона популярного проекта
Новости партнеров
Президент: в Дагестане появится новая больница минимум на 200 мест – узнай
Самозанятым в полном размере вернут налог за 2019 год – президент
Президент отменил требование о правах на маткапитал для доплат
Президент поручил списать малому бизнесу налоги за 2 квартал – жми
Дети
Почему я не хотела иметь детей: личная история Как поменялись взгляды женщины после рождения первенца
Леди
Мария Порошина сменила прическу и стала неузнаваемой Актриса удивила фанатов новым имиджем.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь