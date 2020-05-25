Отельеры прогнозируют «войну за шезлонги» на курортах

Многие туристы, отдыхая на пляжах Испании, Греции, Турции, предпочитают с утра занимать шезлонг у бассейна. Они еще до завтрака «резервируют» его полотенцем или панамкой, чтобы пользоваться весь день.
Эксперты прогнозируют «войну за шезлонги», которая может разгореться на пляжных курортах в этом году.
В некоторых гостиницах пластиковую мебель могут приковать цепями к определенном зонам отдыха — в саду, на газоне. Перемещать ее будет запрещено, и загорать постояльцы будут там, где сотрудники отеля установят шезлонги. А еще их будут мыть после каждого туриста.
«Мы определяем конкретные места для лежаков, чтобы обеспечить необходимые расстояния и провести дезинфекцию, прежде чем новые гости займут их, — рассказал представитель одного из отелей. — Шезлонги устанавливаются персоналом, и гостям не разрешается перемещать их по территории».