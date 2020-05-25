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12:48 (мск), источник: РИА Новости

Отельеры прогнозируют «войну за шезлонги» на курортах

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Отельеры рассказали об изменениях правил пользования шезлонгами на курортах, сообщает Mirror.

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Источник: РИА Новости

Многие туристы, отдыхая на пляжах Испании, Греции, Турции, предпочитают с утра занимать шезлонг у бассейна. Они еще до завтрака «резервируют» его полотенцем или панамкой, чтобы пользоваться весь день.

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Эксперты прогнозируют «войну за шезлонги», которая может разгореться на пляжных курортах в этом году. Из-за правил социальной изоляции, которые требуют соблюдать дистанцию в полтора-два метра, количество лежаков у воды сократится, и занимать их с раннего утра на весь день будет запрещено.

В некоторых гостиницах пластиковую мебель могут приковать цепями к определенном зонам отдыха — в саду, на газоне. Перемещать ее будет запрещено, и загорать постояльцы будут там, где сотрудники отеля установят шезлонги. А еще их будут мыть после каждого туриста.

«Мы определяем конкретные места для лежаков, чтобы обеспечить необходимые расстояния и провести дезинфекцию, прежде чем новые гости займут их, — рассказал представитель одного из отелей. — Шезлонги устанавливаются персоналом, и гостям не разрешается перемещать их по территории».

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