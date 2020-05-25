В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Однако этот процесс может занять до девяти месяцев. Количество зараженных COVID-19 в России превысило 350 тыс., умерли более 3,6 тыс. человек.
«Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода,
Среди первоочередных категорий, как говорил до этого другой сотрудник центра Виктор Зуев, — врачи, а также люди, которые по работе контактируют с большим количеством людей: кассиры, водители такси, билетеры, волонтеры
Александр Гинцбург ранее говорил, что сотрудники Центра опробовали на себе вакцину от коронавируса, и испытания прошли успешно. Сегодня он рассказал об этом подробнее. «Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — сказал эксперт.
Напомним, поиском вакцины от коронавируса заняты сотни лабораторий по всему миру. Всемирная организация здравоохранения заявила, что без создания вакцины победить пандемию не удастся. Сейчас в мире к клиническим испытаниям приступили девять научных центров. В России клинические испытания могут начаться в июне.