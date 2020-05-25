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12:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
12.0525.05
Выздоровело118 798+5 499
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
12.0525.05
Инфицировано5 428 388+118 026
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось345 360+3 263
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
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5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
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20.05
4804
21.05
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22.05
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23.05
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24.05
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3126
12.0525.05
Выздоровело2 179 408+67 223
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
12.0525.05
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Однако этот процесс может занять до девяти месяцев. Количество зараженных COVID-19 в России превысило 350 тыс., умерли более 3,6 тыс. человек.

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Когда будет готова вакцина от коронавируса

«Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, семь-девять месяцев, процесс вакцинации и ее масштабирование», — сказал господин Гинцбург в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).

Среди первоочередных категорий, как говорил до этого другой сотрудник центра Виктор Зуев, — врачи, а также люди, которые по работе контактируют с большим количеством людей: кассиры, водители такси, билетеры, волонтеры и т. д.

Александр Гинцбург ранее говорил, что сотрудники Центра опробовали на себе вакцину от коронавируса, и испытания прошли успешно. Сегодня он рассказал об этом подробнее. «Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — сказал эксперт.

Напомним, поиском вакцины от коронавируса заняты сотни лабораторий по всему миру. Всемирная организация здравоохранения заявила, что без создания вакцины победить пандемию не удастся. Сейчас в мире к клиническим испытаниям приступили девять научных центров. В России клинические испытания могут начаться в июне.

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