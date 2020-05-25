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14:51 (мск), источник: Life.ru

Теория заговора и новый мировой порядок. Как родилась и развивалась идея чипирования населения

«Нас всех превратят в рабов», — пишут в сетях конспирологи о чипировании. Кажется, что маленькая микросхема, вживлённая под кожу, породила страхов больше, чем триста лет назад вызывал топор палача. Чипирование — благодатная почва для теории заговоров. Мы коротко и в картинках вспомнили три основных этапа развития человеческих чипов.

Чипы для передачи информации разрабатывали весь XX век. В 1940-х как шпионское оборудование — одним из первых был советский прибор «Златоуст». В 1970-х изобрели RFID-технологии — микроскопические радиоприёмники-передатчики без элементов питания. Но впервые на человеке их испытали лишь 22 года назад.

Источник: LIFE

Разработка чипов на этом не остановилась. В США изобрели и официально сертифицировали VeriChip. Сперва их думали применять в медицине. Но различные техногики стали популяризировать идею чипирования как шаг в будущее.

Источник: LIFE

Популярным чипирование не стало — оно было лишь модной фишкой. В 2004-м ночной клуб в Роттердаме чипировал ВИП-клиентов. В 2006 году американская фирма чипировала сотрудников. Тут же в США началась компания против. Штаты принимали законы, запрещающие принудительное чипирование людей. Но пару лет назад Швеция пошла другим путём.

Источник: LIFE

Даже с учётом Швеции нельзя говорить о тотальном внедрении чипов. А размер чипа не позволяет имплантировать его незаметно. Сторонники чипирования утверждают, что микросхема под кожей облегчает им жизнь. Противники кричат, что чип позволит контролировать людей. Разработчики утверждают, что в устройстве чипа нет даже GPRS-модуля для отслеживания передвижения, а управлять с помощью чипа человеком и вовсе невозможно, но им не слишком верят.

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