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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка пробежала полумарафон в гостиничном номере

Девушка была изолирована там на карантин

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 25.05
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21-летняя менеджер по маркетингу из Мельбурна Микаэла Гилл во время вспышки коронавируса оказалась в командировке в Лондоне. Спустя полтора месяца ей все-таки удалось вернуться из Великобритании домой, но по прибытию ее ждал обязательный 14-дневный карантин. Его Микаэла сейчас проводит в гостиничном номере в отеле в Мельбурне.

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Гилл является настоящей фанаткой фитнеса и здорового питания и даже ведет посвященный этому блог. Оказавшись запертой в комнате, Микаэла начала активно заниматься йогой и разными упражнениями, но этого ей оказалось недостаточно, и она решила пробежать полумарафон на дистанцию 23 километра прямо в своем номере.

Бегала девушка вдоль 10-метровой стены туда и обратно, иногда заворачивая в ванную комнату, чтобы «немного разнообразить» маршрут. Пробежка заняла у нее три часа, правда, ей пришлось пару раз остановиться, чтобы забрать доставку продуктов и поместить их в холодильник.

Тем не менее, результат оказался впечатляющим, и сама бегунья осталась довольна. Она опубликовала в соцсети пост с видео и конечным результатом, который зафиксировал ее фитнес-браслет.

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Листайте, чтобы увидеть видео и результат на фитнес-браслете

Микаэла отметила, что не особо любит бегать и никогда не принимала участие в марафонах, но, сидя в одиночестве на карантине, ей захотелось испытать себя, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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