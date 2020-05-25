15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка пробежала полумарафон в гостиничном номере
Девушка была изолирована там на карантин
21-летняя менеджер по маркетингу из Мельбурна Микаэла Гилл во время вспышки коронавируса оказалась в командировке в Лондоне. Спустя полтора месяца ей
Гилл является настоящей фанаткой фитнеса и здорового питания и даже ведет посвященный этому блог. Оказавшись запертой в комнате, Микаэла начала активно заниматься йогой и разными упражнениями, но этого ей оказалось недостаточно, и она решила пробежать полумарафон на дистанцию 23 километра прямо в своем номере.
Бегала девушка вдоль 10-метровой стены туда и обратно, иногда заворачивая в ванную комнату, чтобы «немного разнообразить» маршрут. Пробежка заняла у нее три часа, правда, ей пришлось пару раз остановиться, чтобы забрать доставку продуктов и поместить их в холодильник.
Тем не менее, результат оказался впечатляющим, и сама бегунья осталась довольна. Она опубликовала в соцсети пост с видео и конечным результатом, который зафиксировал ее
Микаэла отметила, что не особо любит бегать и никогда не принимала участие в марафонах, но, сидя в одиночестве на карантине, ей захотелось испытать себя, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура