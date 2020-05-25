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16:06 (мск), источник: Фонтанка

В Европе впервые успешно пересадили лёгкие пациенту с COVID-19

Первую успешную пересадку лёгких пациенту с коронавирусной инфекцией провели хирурги в Вене.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
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10598
16.05
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25.05
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12.0525.05
Скончалось3 633+92
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107
13.05
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15.05
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Выздоровело118 798+5 499
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12.0525.05
Инфицировано5 435 789+125 427
12.05
74050
13.05
71982
14.05
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15.05
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25.05
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12.0525.05
Скончалось345 467+3 370
12.05
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Выздоровело2 184 995+72 810
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Источник: Агентство «Москва»

Операцию сделали 45-летней женщине из Каринтии, заразившейся COVID-19 около восьми недель назад. Заболевание так сильно поразило органы, что дышать ей не помогал даже аппарат искуственной вентиляции лёгких.

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Как 25 мая сообщается на сайте Венского медицинского университета, это первая подобная операция в Европе. Донорские органы доставляли спецтранспортом из Нидерландов. Послеоперационные анализы показали, что в организме пациентки ещё остались частицы коронавируса, но их количество настолько незначительно, что тесты на него дают отрицательный результат.

«Даже транспортировка легких и подготовка к операции проходили в сложных условиях, и из-за особенностей логистики из-за COVID-19 и связанных с этим защитных мер, которые должны были соблюдаться», — отметил заведующий отделением хирургии центра Вальтер Клепетко. По его словам, специалисты очень довольны процессом восстановления: состояние женщины улучшилось всего через несколько дней после вмешательства.

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