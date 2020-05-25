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11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как в этом году выпускники отпраздновали последний звонок (фото)

Из-за пандемии коронавируса некоторые мероприятия перенесли в онлайн

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Традиционно в конце мая в российских школах проходят последние звонки. Однако в этом году из-за коронавируса многие выпускники остались без привычного праздника.

Из-за введенных ограничений на массовые собрания последние звонки на большей части России состоялись в онлайн-формате.

Министерство просвещения РФ организовало всероссийскую акцию «Последний звонок — 2020» в виде марафона из поздравлений и флешмобов в социальных сетях. Старт мероприятию дал глава ведомства Сергей Кравцов.

В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате.
Сергей Кравцов
глава Минпросвещения

В трансляции, которая велась в сообществе Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте», старшеклассники и педагоги из разных уголков страны поздравляли друг друга с праздником.

Однако выпускникам Новосибирска, Тамбова, Челябинской области, Крыма и некоторых других регионов все-таки удалось прогуляться по улицам в школьной форме с выпускными лентами.

Отметим, что в этом году 11 класс заканчивают почти 692 тысячи российских школьников.

Екатерина Гура

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