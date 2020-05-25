Как в этом году выпускники отпраздновали последний звонок (фото)

17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Традиционно в конце мая в российских школах проходят последние звонки. Однако в этом году
Министерство просвещения РФ организовало всероссийскую акцию «Последний звонок — 2020» в виде марафона из поздравлений и флешмобов в социальных сетях. Старт мероприятию дал глава ведомства Сергей Кравцов.
В этом году по понятным причинам мы рекомендовали регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. Но мы рассчитываем, что уже выпускные вечера вы сможете отметить в традиционном формате.
В трансляции, которая велась в сообществе Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте», старшеклассники и педагоги из разных уголков страны поздравляли друг друга с праздником.
Однако выпускникам Новосибирска, Тамбова, Челябинской области, Крыма и некоторых других регионов
Отметим, что в этом году 11 класс заканчивают почти 692 тысячи российских школьников.
Екатерина Гура