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18:38 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре обозначили длительность масочного режима в России

В ближайшие месяц или два требование об обязательном ношении масок будет сохранять свою силу, сообщила в понедельник, 25 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
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Скончалось3 633+92
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Выздоровело118 798+5 499
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Инфицировано5 449 135+104 596
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15.05
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Скончалось345 721+3 026
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Выздоровело2 188 200+48 959
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Источник: Агентство «Москва»

«Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и целый ряд других требований», — отметила она в ходе брифинга.

Попова подчеркнула, что россиянам придется еще долго соблюдать требования, которые диктует пандемия коронавирусной инфекции. По словам главы Роспотребнадзора, гражданам нужно привыкнуть и научиться жить в новых условиях.

Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом.
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К настоящему моменту в связи с пандемией коронавируса во многих российских регионах действует обязательный масочный режим. В частности, в Москве штраф за нахождение в городском транспорте без медицинской маски и защитных перчаток составляет 5 тыс. рублей, а в публичных местах — 4 тыс. рублей. Кроме того, с 25 мая в Московской области также ввели штраф за отсутствие маски в общественном месте, отмечает «Газета.ру».

По данным на 25 мая, в России выявлено 353 427 случаев коронавируса, за весь период с начала пандемии умерли 3633 пациента, вылечились 118 798 человек. Таким образом, каждый третий человек, заболевший COVID-19 в России, выздоровел.

Почти половина россиян с положительным результатом на эту инфекцию не имеет клинических проявлений болезни.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112.

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