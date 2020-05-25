В Роспотребнадзоре обозначили длительность масочного режима в России

«Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и целый ряд других требований», — отметила она в ходе брифинга.
Попова подчеркнула, что россиянам придется еще долго соблюдать требования, которые диктует пандемия коронавирусной инфекции. По словам главы Роспотребнадзора, гражданам нужно привыкнуть и научиться жить в новых условиях.
Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом.
К настоящему моменту в связи с пандемией коронавируса во многих российских регионах действует обязательный масочный режим. В частности, в Москве штраф за нахождение в городском транспорте без медицинской маски и защитных перчаток составляет 5 тыс. рублей, а в публичных местах — 4 тыс. рублей. Кроме того, с 25 мая в Московской области также ввели штраф за отсутствие маски в общественном месте, отмечает «Газета.ру».
По данным на 25 мая, в России выявлено 353 427 случаев коронавируса, за весь период с начала пандемии умерли 3633 пациента, вылечились 118 798 человек. Таким образом, каждый третий человек, заболевший COVID-19 в России, выздоровел.
Почти половина россиян с положительным результатом на эту инфекцию не имеет клинических проявлений болезни.
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