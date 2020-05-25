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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Инструктор по йоге из США выглядит ровесницей своих детей (фото)

Сложно поверить, что у девушки на фото есть уже трое внуков.

Алиса Васкес из Калифорнии работает инструктором по йоге и ведет свой блог в соцсетях, где за ней следят более 34 тысяч подписчиков.

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Американка публикует фото и видео с тренировок, вечеринок и из повседневной жизни. И это бы выглядело вполне обычно, если бы не один факт. Дело в том, что Алисе уже далеко не 20 и даже не 30 лет, ей — 41 год. Более того, она является мамой двоих взрослых детей и бабушкой троих внучек, пишет Daily Star.

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Алиса с сыном и дочерью

Васкес впервые стала мамой в 16-летнем возрасте, а в 19 лет родила второго ребенка. Всю свою молодость она посвятила воспитанию детей, а потому, когда они выросли и сами стали родителями, Алиса решила, что пора жить для себя.

И сын, и дочь американки уже обзавелись собственными семьями и детьми, когда им исполнилось по 20 лет. У Васкес есть трое внучек, фото с которыми также часто появляются в ее блоге.

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Алиса с внучками

Алиса не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов и косметологов, но считает, что они лишь помогают поддерживать ее естественную красоту и молодость. Сама она является сторонником правильного питания и увлекается фитнесом, хотя походы по ночным клубам и вечеринки с друзьями также входят в ее приоритеты.

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Екатерина Гура

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