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23:20 (мск), источник: RTVi

Исследование: больной COVID-19 перестает быть заразным через 11 дней

Ученые из Сингапура выяснили, что больной с коронавирусной инфекцией перестает быть опасным для окружающих через 11 дней. Об этом 23 мая говорится в совместной работе экспертов Национального центра инфекционных заболеваний и Отделения врачей-инфекционистов Медицинской академии Сингапура.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
12.0525.05
Выздоровело118 798+5 499
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
12.0525.05
Инфицировано5 463 392+87 744
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось344 533+812
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
12.0525.05
Выздоровело2 195 325+45 913
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
12.0525.05
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Источник: Агентство «Москва»

В исследовании приняли участие 73 пациента с инфекцией. Ученые утверждают, что даже если у человека положительная реакция на коронавирус, то это не говорит о жизнеспособности заболевания.

Результаты исследования позволяют пересмотреть критерии выписки из больницы. Сейчас вылечившихся пациентов выписывают только после двух отрицательных мазков на COVID-19.

Окончательное решение должно принять министерство здравоохранения Сингапура, пишет местное издание Straits Times.

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Пересмотр критериев, отмечает газета, позволит выписать из больниц Сингапура больше 80% пациентов, которые смогут вернуться домой после 11 дней болезни. Исключение составят люди со слабым иммунитетом, больные раком, а также пациенты, получающие иммунодепрессанты после трансплантации.

Авторы работы также ссылаются на исследование из Германии, где у девяти пациентов выделения вируса из горла и легких были сильными только в течение первой недели, но затем пошли на спад.

Инкубационный период инфекции составляет от 1 до 14 дней. При этом симптомы заболевания в среднем проявляются на пятый или шестой день заражения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать 14-дневный карантин, даже если пациент уже переболел коронавирусом.

По данным на 25 мая, больше 5,4 млн человек во всем мире заражены коронавирусом, из них 345 тысяч стали жертвами заболевания. Лидерами по числу зарегистрированных случаев инфекции остаются США, Бразилия и Россия.

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