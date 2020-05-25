Исследование: больной COVID-19 перестает быть заразным через 11 дней

В исследовании приняли участие 73 пациента с инфекцией. Ученые утверждают, что даже если у человека положительная реакция на коронавирус, то это не говорит о жизнеспособности заболевания.
Результаты исследования позволяют пересмотреть критерии выписки из больницы. Сейчас вылечившихся пациентов выписывают только после двух отрицательных мазков на COVID-19.
Окончательное решение должно принять министерство здравоохранения Сингапура, пишет местное издание Straits Times.
Пересмотр критериев, отмечает газета, позволит выписать из больниц Сингапура больше 80% пациентов, которые смогут вернуться домой после 11 дней болезни. Исключение составят люди со слабым иммунитетом, больные раком, а также пациенты, получающие иммунодепрессанты после трансплантации.
Авторы работы также ссылаются на исследование из Германии, где у девяти пациентов выделения вируса из горла и легких были сильными только в течение первой недели, но затем пошли на спад.
Инкубационный период инфекции составляет от 1 до 14 дней. При этом симптомы заболевания в среднем проявляются на пятый или шестой день заражения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать 14-дневный карантин, даже если пациент уже переболел коронавирусом.
По данным на 25 мая, больше 5,4 млн человек во всем мире заражены коронавирусом, из них 345 тысяч стали жертвами заболевания. Лидерами по числу зарегистрированных случаев инфекции остаются США, Бразилия и Россия.