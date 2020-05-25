Власти Петербурга исключили одобрение Бродским своих портретов на заборе

В администрации Центрального района Санкт-Петербурга заявили РБК, что не считают уничтожение граффити с портретом Иосифа Бродского неуважением к творчеству поэта. Свою позицию чиновники объясняют тем, что Бродскому самому бы не понравилось появление своего портрета на заборе.
«Закраска рисунка не означает неуважение к творчеству поэта. Стихи Бродского по-прежнему любят, восхищаются ими, их перечитывают. Возможно, Иосиф Александрович и сам весьма иронично, да и вряд ли одобрительно отнесся бы к своему появлению на школьном заборе. Он бы скорее выступил за сохранение целостности и чистоты исторического центра Петербурга, столь долго вдохновлявшего его в своем творчестве», — заявляют чиновники.
Граффити с портретом поэта появилось в центре города 24 мая, к 80-летию поэта, писала «Фонтанка». Его нарисовали на заборе между домами по улице Пестеля, 16 и 16Б, напротив дома, в котором жил Бродский. Об этой работе одобрительно отзывались работники музея поэта. В Instagram музея «Полторы комнаты», расположенного в бывшей квартире поэта, опубликовали фотографию портрета с подписью: «Мы заметили с балкона “Полутора комнат”, что, кажется, у нас появилось отличное место для селфи как раз напротив музея».
Однако уже утром 25 мая рисунок закрасили. Как выяснила «Фонтанка», граффити уничтожили не коммунальные службы, а администрация школы № 189, которой принадлежит забор. «Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ [Государственная административно-техническая инспекция]! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити», — заявила изданию завхоз школы.
В районной администрации заявили РБК, что коммунальные службы и сотрудники школы, уничтожая граффити в центре города, просто делают свою работу:
Чтобы граффити стали легальны, уличным художникам необходимо их согласовывать с профильными комитетами города. Исторический центр, где 80% домов дореволюционной постройки, многие из которых — памятники, хочется видеть без уличного стрит-арта, сохранив данное нам предками историческое наследие.
Юбилей поэта, как утверждают в администрации, в районе уже отпраздновали, запустив литературный конкурс под названием «Гений одиночества» среди молодежи.
Бродский жил в Санкт-Петербурге до 1972 года. Из него будущего обладателя Нобелевской премии по литературе в 1964 году отправляли в ссылку в Архангельскую область. В СССР его обвиняли в тунеядстве и в том, что его творчество носит антисоветский характер. В 1972-м Бродский окончательно покинул свою квартиру на Литейном. В этом же году его лишили советского гражданства, после чего поэт эмигрировал в США. В 1996 году он умер в Нью-Йорке.