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20:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 25 мая

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж, в Европе впервые успешно пересадили легкие пациенту с COVID-19, а отельеры прогнозируют «войну за шезлонги» на курортах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
12.0525.05
Выздоровело118 798+5 499
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
12.0525.05
Инфицировано5 460 747+99 906
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось346 293+2 929
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
12.0525.05
Выздоровело2 193 461+47 818
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
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24.05
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25.05
63420
12.0525.05
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Горничная готовит комнату в отеле в Праге. Бары, рестораны и кафе уже вернулись к полному обслуживанию в Чехии. Отели и туристические лагеря также открылись 25 мая вместе с общественными бассейнами, водными, оздоровительными центрами и саунами | Источник: AP 2020

Число новых случаев COVID-19 в России держится в районе 9 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 8599 человек. Общее число заболевших за время эпидемии достигло 353 427. Умерли за последние сутки 92 человека, общее число погибших достигло 3633. Выздоровели 5499 человек, за все время — 118 798. В оперштабе уточнили, что доля выписанных пациентов от общего числа заразившихся в стране на сегодняшний день составляет 33,6%.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург рассказал подробнее о вакцине от коронавируса:

У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих.

Сообщается, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью.

Один тест показал коронавирус, другой — нет

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Мир выходит из карантина, но не из кризиса. Когда оживет экономика, и выйдет ли Швеция победителем?

Почему так происходит и что попадает в статистику заболеваний COVID-19? Российские врачи рассказали, кого записывают в заболевшие и как формируют самый печальный список.

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

«Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом», — сказал глава российского правительства. Премьер-министр констатировал, что безопаснее провести отпуск на родине. Мишустин констатировал, что за несколько дней отдыха за границей можно заплатить слишком большую цену. Он сообщил, что с 1 июня в некоторых регионах России откроются профилактории.

Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный накануне летнего сезона, большинство россиян в этом году намерено провести летний отпуск дома, по сравнению с 2019 годом их число выросло с 44% до 61%.

Массажист обслуживает клиента в одном из торговых центров Пекина | Источник: AP 2020

Новые правила авиапутешествий и «война за шезлонги»

Вход в салон — в маске и перчатках, еда — на одноразовой тарелке, встать с кресла — только в туалет, вызвать стюардессу — лишь при угрозе жизни. В ближайшие месяцы авиаперелеты будут больше похожи на спецоперацию, а не на начало долгожданного отдыха. Международное авиасообщение пока остановлено, но это не мешает путешественникам планировать будущие поездки и даже приобретать билеты. Большинство сейчас интересуются российскими направлениями.

Авиакомпании готовятся резко увеличить число рейсов в июне, несмотря на сохраняющиеся на большей части России ограничения из-за коронавируса. Число заявок на полеты из отдельных крупных аэропортов превышает показатель мая в четыре раза.

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Время пожилых: в крови людей старше 60 лет нашли больше антител к COVID

Эксперты прогнозируют «войну за шезлонги», которая может разгореться на пляжных курортах в этом году. Из-за правил социальной изоляции, которые требуют соблюдать дистанцию в полтора-два метра, количество лежаков у воды сократится, и занимать их с раннего утра на весь день будет запрещено.

Что изменится в России с ослаблением карантинных мер

Несмотря на то, что острый период развития эпидемии коронавируса в России, как считают в Минздраве, подходит к концу, открытия ресторанов, салонов красоты и других общественных мест мы будем ждать как минимум месяц. Тем временем больше половины регионов начали постепенно ослаблять режим самоизоляции — жителям уже разрешают прогулки и занятия спортом на улице.

В Европе провели первую пересадку легких пациенту с COVID-19

Заболевание так поразило органы пациента, что дышать не помогал даже аппарат искусственной вентиляции легких. Послеоперационные анализы показали, что в организме еще остались частицы коронавируса, но их количество настолько незначительно, что тесты на него дают отрицательный результат. Специалисты очень довольны процессом восстановления.

Пилотажная группа Frecce Tricolori («Стрелы Триколора») итальянских ВВС в небе над Турином. В рамках празднования 74-й годовщины образования Итальянской Республики в этом году группа пролетела над несколькими итальянскими городами, чтобы показать единство и солидарность во время пандемии коронавируса | Источник: AP 2020

Аптеки и магазины сокращают присутствие в опустевших ТЦ

Даже те ритейлеры, которым разрешено работать во время карантина, например, аптеки, продовольственные магазины и салоны связи, значительно сократили число точек продаж. Причина во многом в снижении трафика в опустевших торгцентрах, а также, например, в санаториях и лечебных учреждениях.

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Когда будет готова вакцина от коронавируса

Кошелек на карантине: как снизились зарплаты россиян

Опрос показал, что в мае работодатели в основном снижали зарплаты россиян. Больше половины респондентов (58%) с начала карантина отметили понижение своей заработной платы. Еще 66% опрошенных заявили о снижении премий к зарплате. Кроме того, 39% россиян сообщили, что их заработок остался на прежнем уровне, а 3% указали на увеличение зарплаты.

Андрей Григорьев-Апполонов: «С разбега открою купальный сезон»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

49-летний музыкант, солист группы «Иванушки International», Андрей Григорьев-Апполонов свою самоизоляцию проводит в родном городе Сочи и строит грандиозные планы на будущее.

5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
12:36 (мск)Андрей Григорьев-Апполонов: «С разбега открою купальный сезон»
24 маяРовшан Аскеров: «Больше всего мне не хватает возможности выбора»
23 маяВячеслав Петкун: «Мы с женой соскучились по состоянию “дети в школе”»
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