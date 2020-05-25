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19:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ

Пробный ЕГЭ решено провести 29 и 30 июня, основная волна экзаменов стартует 3 июля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, ранее пробный экзамен проводился, когда ЕГЭ проходил в России в рамках эксперимента. В пресс-службе министерства уточнили, что пробный экзамен состоится без участия школьников.

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«Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены, и начать единые государственные экзамены именно с пробных экзаменов, для того, чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев», — сказал господни Кравцов в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что понятие «пробного экзамена» будет внесено в нормативную базу. По словам министра, появление пробных ЕГЭ не повлияет на сроки приемной кампании в вузы.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса было принято решение об отмене ОГЭ, сдавать ЕГЭ же необходимо только поступающим в вузы, остальным школьникам для получения аттестата о среднем образовании будет достаточно годовых оценок. О том, что ЕГЭ в 2020 году начнется 29 июня, на прошлой неделе заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования с профильными министрами. Напомним, ранее срок начала сдачи госэкзамена уже был перенесен из-за эпидемии коронавируса с конца мая на 8 июня.

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