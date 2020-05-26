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16:15 (мск), источник: RTVi

«Свобода важнее жизни»: как Бразилия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Бразилия постепенно выходит в лидеры по числу зараженных коронавирусом: сейчас она занимает второе место в мире после США. Если прирост новых зараженных в начале месяца держался на отметке в 5−6 тысяч, то к 22 мая он почти дошел до 21 тысячи. В бурном росте темпов распространения обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару, который на заре эпидемии высказывал точку зрения о том, что коронавирус не опаснее гриппа. Что происходит в стране и почему число новых случаев продолжает расти — в материале RTVI.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 519 878+84 089
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось346 836+1 369
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 253 935+68 940
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
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Источник: Reuters

На 26 мая в Бразилии зарегистрировали 374 тысячи случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни уже больше 22 тысяч человек, а 21 мая власти зафиксировали рекордный прирост смертей от COVID-19 — за сутки от него умерли 1 179 человек. Сильнее всего пострадали штат Сан-Паулу (82,1 тысячи зараженных), штат Рио-де-Жанейро (37,9 тысячи) и штат Сеара (35,5 тысяч).

Президент Болсонару же продолжал риторику того, что коронавирус не так опасен, как кажется, до конца апреля — пока ежедневный прирост случаев не превысил отметку в семь тысяч.

На многих публичных выступлениях за это время Болсонару называл болезнь «гриппиком» и настаивал на том, что экономический урон от долгого и жесткого карантина куда опаснее, чем само заболевание.
Президент Бразилии Жаир Болсонару | Источник: Reuters

Впрочем, на последнем бразильский президент продолжает настаивать до сих пор. Сейчас к утверждению, правда, добавился еще и постулат «свобода важнее жизни». Президент даже в разгар эпидемии продолжает собирать акции своих сторонников с требованием отменить карантинные меры.

Дело в том, что губернаторы в Бразилии наделены довольно широкими полномочиями, благодаря которым в некоторых городах действуют ограничения на передвижения людей. Многие из местных глав регулярно открыто выступают против Болсонару и его убеждений, но все же не вводят тотальный карантин по всей стране.

Вразрез с мнением бразильского президента действовали и два последних министра здравоохранения страны — но быстро потеряли свои посты.

В середине апреля Болсонару уволил Луиса Энрики Мандетту, после чего его место занял Нелсон Тейш. Последний не продержался и месяца, уже 16 мая президент уволил и его. В итоге сейчас пост министра здравоохранения занимает бывший генерал армии Эдуарду Пазуэллу без медицинского образования.

Новость
Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса

Под руководством Пазуэллу Минздрав согласился на требование Болсонару использовать для лечения коронавирусной инфекции гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, который активно продвигал американский президент Дональд Трамп. Гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином действительно показал некоторую эффективность в борьбе с коронавирусом, но только в лабораторных испытаниях.

В то же время единства по поводу эффективности препарата при лечении COVID-19 в научном сообществе нет — французские ученые выяснили, что те пациенты, которым давали гидроксихлорохин и азитромицин, быстрее избавлялись от вируса в крови. В то же время китайское исследование не выявило никакой разницы. Более того, изучение состояния 96 тысяч пациентов, которые принимали гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции, показало, что у них развивался риск возникновения аритмии и, соответственно, смерти.

Сам же Трамп, который и подал Болсонару идею использовать гидроксихлорохин, 20 мая заявил, что может запретить гражданам Бразилии въезд в США. Американский президент добавил, что не хочет, чтобы в его страну приезжали зараженные коронавирусом.

UPD. Американский президент Дональд Трамп временно запретил въезд иностранцам, которые в течение двух недель до прибытия в США посещали Бразилию. Там обострилась ситуация с распространением коронавируса. Сообщение об этом 24 мая опубликовали на сайте Белого дома.

Источник: Reuters

Тем временем, по словам мэра Сан-Паулу Бруно Коваса, число больничных коек в отделениях интенсивной терапии в больницах города стремительно заканчивается. Президент же продолжает настаивать на отмене карантинных мер, применении гидроксихлорохина и на том, что ничего не может сделать с ситуацией в стране.

В конце апреля, когда число смертей от коронавируса в Бразилии превысило пять тысяч, Жаир Мессиас Болсонару в ответ журналисту заявил следующее:

И что? Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал? Я хоть и Мессиас, но чудес не творю.
Жаир Болсонару
президент Бразилии
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