«Свобода важнее жизни»: как Бразилия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

На 26 мая в Бразилии зарегистрировали 374 тысячи случаев заражения коронавирусом. Инфекция унесла жизни уже больше 22 тысяч человек, а 21 мая власти зафиксировали рекордный прирост смертей от COVID-19 — за сутки от него умерли 1 179 человек. Сильнее всего пострадали штат Сан-Паулу (82,1 тысячи зараженных), штат Рио-де-Жанейро (37,9 тысячи) и штат Сеара (35,5 тысяч).
Президент Болсонару же продолжал риторику того, что коронавирус не так опасен, как кажется, до конца апреля — пока ежедневный прирост случаев не превысил отметку в семь тысяч.
На многих публичных выступлениях за это время Болсонару называл болезнь «гриппиком» и настаивал на том, что экономический урон от долгого и жесткого карантина куда опаснее, чем само заболевание.
Президент Бразилии Жаир Болсонару | Источник: Reuters
Впрочем, на последнем бразильский президент продолжает настаивать до сих пор. Сейчас к утверждению, правда, добавился еще и постулат «свобода важнее жизни». Президент даже в разгар эпидемии продолжает собирать акции своих сторонников с требованием отменить карантинные меры.
Дело в том, что губернаторы в Бразилии наделены довольно широкими полномочиями, благодаря которым в некоторых городах действуют ограничения на передвижения людей. Многие из местных глав регулярно открыто выступают против Болсонару и его убеждений, но все же не вводят тотальный карантин по всей стране.
Вразрез с мнением бразильского президента действовали и два последних министра здравоохранения страны — но быстро потеряли свои посты.
В середине апреля Болсонару уволил Луиса Энрики Мандетту, после чего его место занял Нелсон Тейш. Последний не продержался и месяца, уже 16 мая президент уволил и его. В итоге сейчас пост министра здравоохранения занимает бывший генерал армии Эдуарду Пазуэллу без медицинского образования.
Под руководством Пазуэллу Минздрав согласился на требование Болсонару использовать для лечения коронавирусной инфекции гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, который активно продвигал американский президент Дональд Трамп. Гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином действительно показал некоторую эффективность в борьбе с коронавирусом, но только в лабораторных испытаниях.
В то же время единства по поводу эффективности препарата при лечении COVID-19 в научном сообществе нет — французские ученые выяснили, что те пациенты, которым давали гидроксихлорохин и азитромицин, быстрее избавлялись от вируса в крови. В то же время китайское исследование не выявило никакой разницы. Более того, изучение состояния 96 тысяч пациентов, которые принимали гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции, показало, что у них развивался риск возникновения аритмии и, соответственно, смерти.
Сам же Трамп, который и подал Болсонару идею использовать гидроксихлорохин, 20 мая заявил, что может запретить гражданам Бразилии въезд в США. Американский президент добавил, что не хочет, чтобы в его страну приезжали зараженные коронавирусом.
UPD. Американский президент Дональд Трамп временно запретил въезд иностранцам, которые в течение двух недель до прибытия в США посещали Бразилию. Там обострилась ситуация с распространением коронавируса. Сообщение об этом 24 мая опубликовали на сайте Белого дома.
Тем временем, по словам мэра Сан-Паулу Бруно Коваса, число больничных коек в отделениях интенсивной терапии в больницах города стремительно заканчивается. Президент же продолжает настаивать на отмене карантинных мер, применении гидроксихлорохина и на том, что ничего не может сделать с ситуацией в стране.
В конце апреля, когда число смертей от коронавируса в Бразилии превысило пять тысяч, Жаир Мессиас Болсонару в ответ журналисту заявил следующее:
И что? Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал? Я хоть и Мессиас, но чудес не творю.
Жаир Болсонарупрезидент Бразилии