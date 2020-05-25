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20:30 (мск), источник: РИА Новости

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Единый госэкзамен по русскому языку пройдет в течение двух дней, чтобы уменьшить число присутствующих, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 25.05
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12.05
10899
13.05
10028
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9974
15.05
10598
16.05
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21.05
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22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
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93
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153
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Выздоровело118 798+5 499
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14.05
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15.05
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16.05
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17.05
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18.05
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19.05
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24.05
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5499
12.0525.05
Инфицировано5 453 784+99 245
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
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12.0525.05
Скончалось345 886+2 770
12.05
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Выздоровело2 191 310+47 495
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Источник: РИА Новости

«Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам», — говорится в сообщении.

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Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о том, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ, они пройдут без присутствия школьников, чтобы проверить соблюдение предписаний Роспотребнадзора.

Третьего июля пройдут экзамены по литературе, географии и информатике, добавил глава ведомства.

Вторая волна ЕГЭ для желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 августа.

Перенос начала экзамена не повлияет на сроки приемной кампании в вузах, подчеркнул министр.

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