ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Испытания не будут проводиться до тех пор, пока совет по безопасности химической продукции не проанализирует сведения о препарате, сказал он. Пауза в испытаниях коснется только гидроксихлорохина, другие проекты ВОЗ по поиску средства от COVID-19 будут реализовываться и дальше.
Ранее об опасности самостоятельного приема препарата заявило управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) — гидроксихлорохин может вызывать аритмию, тахикардию и осложнения, приводящие к смерти.
На прошлой неделе медицинский журнал Lancet опубликовал новое исследование об эффективности гидроксихлорохина: его авторы утверждают, что у 15 000 больных COVID-19, принимавших препарат, риск смерти был выше, чем у тех, кто лечился без него. После этого исследователи клиники Института Раймона Пуанкаре во Франции отозвали с публикации свою работу, посвященную лечению COVID-19 противомалярийными препаратами, сообщает Bloomberg.
Гидроксихлорохин предназначен для лечения малярии, однако ученые изучают его потенциал для лечения COVID-19. Клинические испытания проходят с марта в США, Великобритании, Испании и других странах, российский Минздрав также рекомендовал использовать гидроксихлорохин в лечении больных с коронавирусом.