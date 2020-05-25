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20:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник превратил Симпсонов в реальных людей (фото)

Выглядит реалистично, но немного жутко

Иллюстратор Хоссейн Диба из Турции с 2008 года занимается дизайном 3D-персонажей. Он создает модели знаменитостей и героев кино, мультфильмов и видеоигр с удивительной точностью.

В конце апреля Диба взялся за «оживление» персонажей мультсериала «Симпсоны». И на конец мая создал четырех персонажей. Первым героем, который приобрел человеческие черты, стал глава семейства — Гомер Симпсон, который с вожделением смотрит на свой любимый пончик.

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Художник также «очеловечил» супругу Гомера Мардж, их сына Барта и бизнесмена Чарльза Бернса, пишет LADBible. Все они получили реалистичную и объемную внешность и стали выглядеть по-настоящему странно и немного пугающе.

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Отметим, что это уже далеко не первый реалистичный образ Гомера Симпсона. Ранее «человеческую» внешность мультперсонажа создал американский художник Мигель Васкес.

Екатерина Гура

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