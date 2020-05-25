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23:11 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали об эффективности препарата от COVID-19

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Противовирусный препарат ремдесивир показал свою эффективность при лечении пациентов с коронавирусом. К такому выводу пришла группа ученых из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщает MedicalXpress.

Коронавирус COVID-19
23:20 (мск)Исследование: больной COVID-19 перестает быть заразным через 11 дней
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
12.0525.05
Выздоровело118 798+5 499
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
12.0525.05
Инфицировано5 463 392+87 744
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось344 533+812
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
12.0525.05
Выздоровело2 195 325+45 913
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
12.0525.05
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Источник: РИА Новости

Исследователи провели эксперимент с участием более тысячи человек с COVID-19. Одной группе добровольцев давали плацебо, другой в течение десяти дней внутривенно вводили ремдесивир.

В первом случае наблюдалось почти 12% летальных исходов, тогда как во втором — чуть более 7%. Тяжелые осложнения были у 114 из 541 пациентов, получавших ремдесивир, и у 141 из 522 в группе с плацебо. Кроме того, как показали результаты исследования, препарат сократил время выздоровления больных COVID-19 в среднем на четыре дня.

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Ученые подчеркивают, что их работа носила предварительный характер и для получения однозначных выводов нуждается в дальнейшей доработке. Они добавили, что результаты находятся чуть ниже порога статистической достоверности.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заражены почти 5,2 миллиона человек, более 341 тысячи умерли.

В начале мая в ВОЗ заявляли, что ремдесивир потенциально может использоваться против COVID-19, однако пока доказательств недостаточно.

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