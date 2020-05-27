Загадочное спасение: как Япония победила COVID-19 без карантина и массового тестирования

В понедельник, 25 мая, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене в стране режима ЧС, который был введен еще в апреле. Режим, впрочем, не предусматривал существенных ограничений — различные предприятия, от ресторанов до парикмахерских, продолжали работать, а передвижение людей никак не ограничивалось, пишет Bloomberg. На территории островного государства не использовались приложений для отслеживания перемещений жителей. В Японии даже нет центра по борьбе с COVID-19.
И даже несмотря на призывы к массовому тестированию, о необходимости которого говорил и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, японские власти сделали тесты лишь для 0,2% населения — один из самых низких показателей среди развитых стран.
И тем не менее ежедневный прирост зараженных в Японии сократился до нескольких десятков: в Токио на протяжении нескольких дней фиксировалось менее десятка случаев, отмечает Bloomberg. По данным Университета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в Японии выявили 16 550 случаев коронавируса, а общее число смертей составило 820, что стало самым низким показателем в странах «большой семерки», отмечает агентство.
43 причины успеха
В чем причина того, что Япония сравнительно легко пережила эпидемию, — предмет для дискуссий. Некоторые факторы, такие как географическая близость к первому очагу болезни, Китаю, и возрастное население, создавали существенные риски для страны. Впрочем, все участники дискуссии солидарны в одном — единственной причины, по которой в стране не реализовался «жесткий сценарий» коронавируса, не было — сыграла роль комбинация факторов.
«Просто взглянув на показатели смертности, можно сказать, что Япония добилась успеха», — отметил разговоре с Bloomberg профессор Университета Васэда Микихито Танака, добавив, что причину победы над коронавирусом не знают даже эксперты.
Впрочем, на основе упомянутых в СМИ предположений можно выделить целых 43 фактора, которые могли сыграть свою роль: от давно сложившейся культуры ношения масок и несклонности японцев к полноте до достаточно раннего решения закрыть школы. Среди наиболее необычных предположений — утверждение, что говорящие на японском люди потенциально выделяют меньше зараженных вирусом капель при разговоре в сравнении с теми, кто общается на других языках.
Опрошенные Bloomberg эксперты тоже выделили множество разных факторов, однако ни один из них не смог объяснить, что из проводимой японскими властями политики по борьбе с вирусом можно было бы применить в других странах.
Медперсонал на страже контактов
Решающее значение имел ранний массовый ответ на рост числа заболевших, отмечает Bloomberg. Эксперты также высоко оценили способ отслеживания контактов заболевших в Японии, который был применен еще в январе, когда в стране впервые появился коронавирус. Дело в том, что в Японии давно действуют центры общественного здравоохранения. В 2018-м в них работали более половины из 50 000 медицинских работников, имеющих опыт отслеживания контактов инфицированных людей. В обычное время они заняты мониторингом распространения гриппа и туберкулеза.
«Это не система, основанная на приложениях, как в Сингапуре. Но тем не менее это было очень полезно», — говорит профессор Университета Хоккайдо Кадзуто Судзуки. «Многие говорят, что у нас нет центров по контролю за заболеваниями в Японии, — добавила профессор Университета наук о здоровье Йоко Цукамото. — Но центр общественного здравоохранения — это своего рода местный центр контроля заболеваний».
Опыт круизного лайнера
Впервые методы борьбы с коронавирусом в Японии привлекли внимание общественности после того, как страна была вынуждена работать с зараженными на круизном лайнере Diamond Princess. Конечной точкой маршрута корабля должен был стать порт Йокогама, однако из-за коронавируса это место превратилось в «тюрьму» почти для 3700 пассажиров и членов экипажа.
История с лайнером, случившаяся в самом начале кризиса, дала японским специалистам ценные сведения о том, как распространяется вирус, и закрепила опасность в общественном сознании. «Для Японии это было похоже на горящую машину прямо возле твоего дома», — отметил профессор Танака из Университета Васэда.
Три правила
С самого начала эксперты советовали населению избегать трех вещей: закрытых пространств, переполненных людьми мест и тесных контактов. При этом предписаний тотальной изоляции не было. «Социальное дистанцирование может работать, но не позволяет продолжать нормальную социальную жизнь», — говорит профессор Судзуки из Университета Хоккайдо. Подход с тремя правилами более прагматичный, но при этом очень эффективный — эффект от него такой же, говорит он.
Экономические последствия и вторая волна
Хотя Японии, возможно, удалось избежать худших последствий для здоровья людей, слабые ограничительные меры не спасли страну от экономических трудностей. В первые три месяца года экономика Японии оказалась в рецессии впервые с 2015 года. По прогнозам экономистов, второй квартал станет худшим за всю историю.
После того как страна закрыла свои границы, число туристов в апреле упало на 99,9%. Это затормозило развивающуюся индустрию, которая могла быть драйвером роста в ближайшие несколько лет, пишет Bloomberg.
И даже после окончания режима ЧС жизнь не вернется в прежнее русло, предупреждают местные власти. Тем более что если случится вторая волна, в Японии с ее самым пожилым населением в мире сохранится высокий фактор риска. «Мы должны предположить, что вторая волна может быть намного хуже, чем первая, и подготовиться к ней. Если следующий скачок случаев будет хуже, медицинская система выйдет из строя», — сказал профессор инфекционных заболеваний в Медицинской школе Университета Сёва Йосихито Ники.