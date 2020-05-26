02:34 (мск), источник: Известия
В Госдуме предрекли рост цен на туалетную бумагу
В Госдуме предрекли рост цен на бумажные
По словам Волкова,
«Рекомендации даны без уточнения позиции службы по области распространения такого действия. Также не определен срок действия рекомендаций, поскольку они даны не на период самоизоляции, а связаны только с возможностью заражения от нового вируса COVID-19», — уточнил он, добавив, что в письме попросил Роспотребнадзор уточнить позицию в отношении раздельного сбора мусора во время пандемии.
По мнению исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, в течение трех недель стоимость гигиенических товаров может вырасти на 10−15%, а самая недорогая туалетная бумага (15−20 рублей за рулон) может совсем исчезнуть.
Тенденцию также подтвердили и другие опрошенные «Известиями» эксперты.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сказали «Известиям», что в курсе ситуации по сбору макулатуры на территории России и внимательно следят за возможными злоупотреблениями в этой сфере. В случае необходимости будут приняты меры антимонопольного регулирования, добавили в ФАС.