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02:34 (мск), источник: Известия

В Госдуме предрекли рост цен на туалетную бумагу

В Госдуме предрекли рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца. Причиной может быть рекомендация Роспотребнадзора о приостановке раздельного сбора мусора из-за угрозы коронавируса, говорится в письме депутата ГД Юрия Волкова в Роспотребнадзор, с которым ознакомились «Известия». По мнению экспертов, данные товары могут подорожать на 10−15%.

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Источник: Reuters

По словам Волкова, из-за рекомендаций ведомства могут остановиться потоки формирования сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, которая обеспечивает изготовление бумажных санитарно-гигиенических товаров первой необходимости.

«Рекомендации даны без уточнения позиции службы по области распространения такого действия. Также не определен срок действия рекомендаций, поскольку они даны не на период самоизоляции, а связаны только с возможностью заражения от нового вируса COVID-19», — уточнил он, добавив, что в письме попросил Роспотребнадзор уточнить позицию в отношении раздельного сбора мусора во время пандемии.

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По мнению исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, в течение трех недель стоимость гигиенических товаров может вырасти на 10−15%, а самая недорогая туалетная бумага (15−20 рублей за рулон) может совсем исчезнуть.

Тенденцию также подтвердили и другие опрошенные «Известиями» эксперты.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сказали «Известиям», что в курсе ситуации по сбору макулатуры на территории России и внимательно следят за возможными злоупотреблениями в этой сфере. В случае необходимости будут приняты меры антимонопольного регулирования, добавили в ФАС.

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