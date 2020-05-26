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14:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: нарушители карантина в США заполнили пляжи на День поминовения

Тысячи американцев устремились к морю и на озера в День поминовения 25 мая и предшествовавший ему уикенд, игнорируя все противоэпидемические правила.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
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Скончалось3 807+174
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Выздоровело131 129+12 331
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Инфицировано5 515 109+86 721
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Скончалось346 632+1 272
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Веселье с выпивкой в бассейне на берегу озера Озарк, штат Миссури | Источник: Reuters

Полиция штата Флорида в субботу разогнала несколько сотен людей на пляже Дейтона-Бич. На озере Озарк в Миссури бары заполнили люди, не соблюдавшие социального дистанцирования.

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По пляжам в США будут ходить люди в костюмах смерти (фото)

Координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс была крайне встревожена, увидев подобные сцены.

«Мы говорим со всей ясностью и постоянно, что социальное дистанцирование абсолютно необходимо. Если вы находитесь вне помещения и не можете соблюдать дистанцию, вы обязаны носить маску», — заявила она воскресной программе «This Week» на телеканале Эй-би-си.

«Безответственно и опасно подвергать себя такому риску лишь для того, чтобы повеселиться в длинные выходные, — заявила мэр Сент-Луиса Лида Крюсон. — Сейчас эта публика возвращается в Сент-Луис и другие округа Миссури и всего Среднего Запада, что потенциально означает больше случаев заражения, больше госпитализаций и, что особенно трагично, больше смертей. Это очень тревожно».

Толпы на пляже Ньюпорт-Бич в штате Калифорния | Источник: EPA
Любители серфинга насладились волнами на пляже Венис-Бич, в Лос-Анджелесе | Источник: GETTY IMAGES
В штате Нью-Джерси пока довольно прохладно, но пляжи уже открыты — с некоторыми ограничениями | Источник: GETTY IMAGES
На острове Кони-Айленд, издавна любимом месте отдыха ньюйоркцев, купаться пока запрещено, так что отдыхающие просто сидели на пляже | Источник: AFP/GETTY IMAGES
Десятки катеров и лодок участвовали в морском параде под девизом «Сделаем Америку вновь великой» (предвыборный лозунг Дональда Трампа) в Чарльстоне, Южная Каролина | Источник: GETTY IMAGES

В округе Тампа, штат Флорида, толпы были столь велики, что парковки оказались переполнены и закрылись, сообщает Ассошиэйтед пресс.

В Калифорнии на пляжах и в парках тоже оказалось очень много людей. Правда, представители властей говорят, что большинство из них были в масках и соблюдали дистанцию.

День поминовения — государственный праздник и выходной день, отмечаемый в последний понедельник мая в память павших во всех войнах, которые вели Соединенные Штаты. Для американцев он ассоциируется с началом лета.

На военном мемориале в Бостоне появились флаги в память о тех, кто погиб во время службы в американской армии | Источник: EPA

США пострадали от эпидемии Covid-19 сильнее всех в мире. Без малого 1,7 млн человек заболели и почти 100 тысяч умерли.

Все 50 штатов частично ослабили длившийся два месяца карантин. Степень ограничений между ними сильно разнится, так же как уровень заболеваемости и темпы восстановления экономики.

В наиболее затронутых эпидемией штатах, таких как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Вашингтон [на крайнем северо-западе страны, не путать со столицей США] число новых случаев Covid-19 быстро падает, в то время как большинство штатов вышли на плато.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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