Выявлен новый путь передачи коронавируса

Специалисты описали случай COVID-19 у 78-летнего пациента в Ухане. 17 января 2020 года больной был госпитализирован с симптомами в том числе лихорадки, кашлем и аномальным результатом компьютерной томографии грудной клетки. 22 января пациента поместили на ИВЛ, а 20 февраля он умер.
Результаты полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией показали, что в образцах кала, собранных с 27 января по 7 февраля, присутствует вирус. При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в респираторных мазках.
В образцах были выявлены сферические вирусные частицы остроконечными белками-«шипами». Ученые также смогли выделить живой вирус из двух образцов фекалий, собранных у других пациентов.
По словам специалистов, это доказывает, что вирус, содержащийся в кале, является распространенным проявлением COVID-19. Это также указывает на возможность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.
Передача SARS через стул привела к тому, что в 2003 году в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге сотни людей оказались инфицированы вирусом. Восходящий поток теплого воздуха из ванных комнат загрязнил несколько квартир и был доставлен ветром в соседние здания комплекса. Хотя такой путь передачи может оказаться проблемой для сдерживания распространения вируса, опасность он представляет в основном для больниц, которые могут стать «усилителями» эпидемии.