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11:52 (мск), источник: Известия

Подушка без опасности: россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тыс. рублей

Больше всего денег хотят отложить на черный день жители Санкт-Петербурга и Москвы.

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Источник: Известия

Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей. В разных городах он составляет от 240 тыс. до 580 тыс. рублей, а средняя оценка по стране — около 350 тыс. рублей. Такие данные в ходе опроса жителей 37 городов получили в компании «Сбербанк Управление Активами».

Самые высокие запросы к размеру финансовых запасов у петербуржцев (582 тыс. рублей), а вот москвичи неожиданно оказались на втором месте (521,5 тыс. рублей). Меньше всего средств, чтобы справиться с денежными трудностями, требуется проживающим в Пензе, Саратове, Барнауле, Астрахани и Махачкале. Эксперты считают, что большинство респондентов говорили скорее о своем желании иметь персональный резервный фонд, чем о возможности его формировать. Что подтверждают и данные Росстата, в соответствии с которыми сбережения граждан в I квартале сократились более чем на полтриллиона рублей.

Норма жизни

Какой размер сбережений требуется, для того чтобы семья комфортно чувствовала себя в случае появления финансовых трудностей, таких как потеря работы или непредвиденные экстренные расходы? Такой вопрос в мае 2020 года задали жителям 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек эксперты компании «Сбербанк Управление Активами».

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Необходимый размер финансового резерва смогли назвать 87% респондентов. При этом 41% опрошенных (чаще всего люди со средними и невысокими доходами) заявили, что достойная жизнь невозможна без наличия в семье «подушки безопасности». В целом, вне зависимости от уровня благосостояния, россияне примерно одинаково оценивают размер необходимых им средств, для того чтобы справиться с финансовыми трудностями. Люди с доходами, которые не позволяют откладывать на черный день, считают, что для преодоления кризисной ситуации нужно в среднем 318,5 тыс. рублей, а граждане, имеющие сбережения, достаточные для покупки новой машины, — 365 тыс.

В среднем по России размер персонального резерва составил порядка 350 тыс. рублей, однако суммы сильно варьируются в зависимости от места проживания. Так, больше всего денег для «подушки безопасности» требуется жителям Санкт-Петербурга (почти 582 тыс. рублей). Москвичи в этот раз оказались на втором месте (521,5 тыс. рублей). Также в пятерку лидеров по размеру желаемого финрезерва вошли Пермь (406,5 тыс. рублей), Тюмень (402,2 тыс. рублей) и Екатеринбург (396,7 тыс. рублей).

Самые скромные запросы сегодня предъявляют жители Пензы (294,8 тыс. рублей), Саратова (286,8 тыс. рублей), Барнаула (285,9 тыс. рублей), Астрахани (282,9 тыс. рублей) и Махачкалы (240,1 тыс. рублей).

Как выяснили эксперты Сбербанка, оценка финансового резерва зависит также от пола и образования респондентов. Мужчинам нужна гораздо большая «подушка безопасности» — 418,5 тыс. рублей, в то время как многим женщинам достаточно 277 тыс. Участникам опроса с высшим и послевузовским образованием требуется 463 тыс. рублей, а респондентам со средним техническим нужно почти вдвое меньше — 244 тыс.

Запасы на полгода

Подавляющее большинство людей не только понимает значение сбережений в кризисный период, но и может оценить их размер, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

Это свидетельствует о растущей ответственности людей в вопросах личных финансов. Экономика циклична, подъемы и спады в ней неизбежны, но достичь финансовой независимости можно только с помощью регулярных накоплений.
Наталья Алымова
руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

Причем оценка размера резервов, по мнению специалистов, вполне адекватна для традиционных кризисов.

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— В среднем комфортным размером «подушки безопасности» считается 6−7 месячных зарплат, — пояснил доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им Г. В. Плеханова Никита Моисеев. — Таким образом, при внезапной потере источника дохода можно прожить полгода, не снижая уровня жизни, и за это время адаптироваться к новым условиям.

Наличие сбережений в размере шести месячных окладов — один из традиционных подходов в обеспечении «финансовой подушки», согласен и инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Обычно этого времени должно хватить на поиск нового источника дохода.

— Однако с учетом масштаба кризиса время на поиск новой работы может увеличиться. Во многом это будет зависеть от степени квалификации самого соискателя, конкретной отрасли и дальнейшей динамики экономического развития, — отметил эксперт.

Специалисты видят логику и в дифференциации ответов в зависимости от места жительства. По мнению Никиты Моисеева, ответы россиян разнятся в связи с тем, что в регионах отличаются и уровень жизни, и сам подход к финансам — как в плане доходов, так и относительно трат:

Вполне логично, что жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали более внушительную сумму по сравнению с другими регионами: стоимость потребительской корзины в городах федерального значения выше.

А гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что лидерство Санкт-Петербурга по сумме желаемых резервов связано не с большими запросами жителей Северной столицы, а с меньшей их уверенностью в будущем.

— Москвичи менее тревожны, — уточнил эксперт.

Что имеем — не храним

Правда, пока желание иметь сбережения на черный день не совпадают с возможностью их формировать. Как напомнила Наталья Алымова, классическая рекомендация предполагает: для формирования «подушки» следует откладывать 10−20% дохода. По данным Росстата, в I квартале 2020 года сбережения населения уменьшились на 532,4 млрд рублей из-за превышения расходов над доходами. В начале этого года выросли траты на покупку товаров и оплату услуг, а также и на обязательные платежи.

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Минус доходы плюс неопределенность

А норма сбережений, как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка, в этот же период снизилась до 6,3% (доля дохода, которая идет на сбережение, а не на потребление). И это притом, что в прошлом году сберегательная активность россиян восстанавливалась после снижения в 2018 году, уточнила пресс-служба ЦБ.

— По оценкам Банка России, в среднем за 2019 год норма сбережений составила 10,0% после 8,0% годом ранее. Она сформировалась как результат замедления роста потребительского кредитования и роста притока средств населения во вклады, — сообщили в Центробанке.

По словам Никиты Моисеева, многочисленные опросы общественного мнения показывают, что примерно две трети россиян вообще не имеют сбережений. И вряд ли обзаведутся ими в текущей ситуации:

Я считаю, что россиян сейчас ожидает непростое время, когда необходимо будет восстанавливать темпы экономического роста и занятость населения после снятия карантинных мер. В связи с этим в ближайший год-два ситуация со сбережениями россиян вряд ли изменится к лучшему. Но если говорить о более длительной перспективе, то при условии восстановления цен на энергоносители уровень сбережений россиян будет расти.

По мнению Александра Бахтина из «БКС Премьер», в течение нескольких кварталов мы будем наблюдать не прирост сбережений, а их сокращение.

— Только с началом восстановления экономики будет запущен обратный процесс, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что с учетом неопределенности по многим факторам момент перелома прогнозировать трудно. По его словам, говорить о начале восстановления экономики в лучшем случае можно в следующем году.

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