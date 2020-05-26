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01:44 (мск), источник: Известия

Анонсированы испытания стволовых клеток в терапии против коронавируса

Врачи готовятся приступить к первому этапу клинических испытаний применения стволовых клеток на пациентах с COVID-19. Речь идет о больных, у которых развился острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 25.05
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12.05
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13.05
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111317
12.0525.05
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13.05
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Источник: Известия

Как рассказал доцент кафедры хирургических наук Академического госпиталя Упсальского университета Сергей Родин, где и пройдут испытания, их цель — проверка безопасности методики и оценка побочных эффектов.

Если метод окажется безопасным, следующей фазой исследований станет доказательство эффективности его применения. Для этого одной группе пациентов введут в кровь стволовые клетки, а второй, контрольной, обычный солевой раствор. Обе группы будут состоять из нескольких десятков пациентов.

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Новая методика уже спасла жизнь двух больных с ОРДС, вызванным осложнениями вируса гриппа. Оба они потеряли способность самостоятельно дышать, вероятность летального исхода превышала 95%. После введения стволовых клеток из костного мозга здорового донора пациенты выздоровели.

Во всем мире число зараженных коронавирусной инфекцией, по сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), превысило 5,2 млн человек, более 337 тыс. умерли.

В России, по данным на 25 мая, число подтвержденных случаев заражения составило более 353,4 тыс., умерли от COVID-19 3633 человека.

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