05:42 (мск), источник: ТАСС
«Вектор» планирует начать клинические испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Как сообщил гендиректор центра Ринат Максютов, для исследований отобрано три перспективных препарата.
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции в конце июня, для исследований отобрано три перспективных препарата. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
В апреле Максютов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу развития ситуации с коронавирусной инфекцией сообщал, что «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцины уже в мае с разрешения Минздрава РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко тогда сообщил, что это возможно.
«В соответствии с утвержденной программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России. Пока мы идем в рамках принятого нами графика», — рассказал Максютов.
Гендиректор «Вектора» также рассказал, что на чувствительных животных исследования проходили 25 вариантов вакцин. «Три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства», — добавил он.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633.