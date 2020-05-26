Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Как добраться до курортаНовые правила авиапутешествий
Фоторепортажи
5050 лучших фото о самоизоляции
8Отпуск после COVID-19
05:42 (мск), источник: ТАСС

«Вектор» планирует начать клинические испытания вакцины против коронавируса в конце июня

Как сообщил гендиректор центра Ринат Максютов, для исследований отобрано три перспективных препарата.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 26.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
12.0525.05
Выздоровело118 798+5 499
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
12.0525.05
Инфицировано5 495 061+87 448
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось346 232+1 173
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
12.0525.05
Выздоровело2 231 738+63 175
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
12.0525.05
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции в конце июня, для исследований отобрано три перспективных препарата. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

В апреле Максютов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу развития ситуации с коронавирусной инфекцией сообщал, что «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцины уже в мае с разрешения Минздрава РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко тогда сообщил, что это возможно.

Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

«В соответствии с утвержденной программой клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России. Пока мы идем в рамках принятого нами графика», — рассказал Максютов.

Гендиректор «Вектора» также рассказал, что на чувствительных животных исследования проходили 25 вариантов вакцин. «Три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства», — добавил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633.

Читайте также
 "В США на нас обиделись. Упорно не хотят признавать, что наши технологии — лучшие в мире"
Названы самые "бедные" профессии
Коронавирус COVID-19
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
Россия опустилась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом
В России выявлено более девяти тысяч новых больных коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 22 мая
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
Выявлен новый путь передачи коронавируса
Названы сроки обязательного соблюдения масочного режима в России
Офицеров обвинили во взятках за командировки в Сирию
Закон о запрете снюса получил в Госдуме отрицательное заключение
Западные банкиры спрогнозировали новые санкции против России
Исследование: больной перестает быть заразным через 11 дней
Gnezdo.ru
21-летняя Ева Цекало. Какой стала дочь Лолиты
Популярные россиянки, родившие от чужих мужей
Два разных человека: как выглядела Лера раньше
Она встретила его в 63. Чудо в жизни Ахеджаковой
Hi-Tech
Как выглядит долгожданная новинка Xiaomi (первые фото) Похоже, что ничего нового в дизайне ждать не стоит
Горячие темы на Авто
На кого как повлияла самоизоляция? 239
Ребята, нужна помощь 187
Как провели выходные. Колитесь! 121
О масках и совести 108
Кино
СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом Ранее COVID-19 подтвердился у двух участниц шоу «Танцы со звездами», в котором также принимала участие актриса
Новости партнеров
Этих вундеркиндов знал весь Союз. Все они трагически умерли в юном возрасте
Вундеркинды СССР, которые умерли, так и не успев развить свои таланты
30 мест, где можно насладиться природой и одиночеством
Удивитесь, узнав, что стало с москвичкой, которая родила дочь в 60 лет
Gnezdo.ru
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Не стерпела: Утяшева рассказала о причинах развода
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Леди
Мария Порошина сменила прическу и стала неузнаваемой Актриса удивила фанатов новым имиджем.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь