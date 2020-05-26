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08:41 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg сообщил о росте безработицы в Швеции вопреки отказу от строгого карантина

ТАСС, 26 мая. Уровень безработицы в Швеции вырос в апреле с 6,7% до 7,9%, несмотря на отказ властей от введения строгих ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа в стране. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на шведское статистическое управление.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 26.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
12.0525.05
Выздоровело118 798+5 499
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
12.0525.05
Инфицировано5 497 532+89 231
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось346 269+1 205
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
12.0525.05
Выздоровело2 232 593+63 988
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
12.0525.05
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Источник: AP 2020

По его данным, показатель безработицы без учета сезонных факторов составил 8,2%. Согласно подсчетам Bloomberg, рост безработицы в Швеции в апреле превысил прогнозы экономистов, согласно которым он должен был достичь уровня в 7,8%.

В свою очередь аналитик агентства Йоханна Йенссон спрогнозировала, что уровень безработицы в Швеции может подняться до 17% в случае, если отправленные в вынужденный отпуск сотрудники предприятий не вернутся к работе в ближайшее время.

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Шведские власти на фоне высокого роста безработицы продолжают обсуждение реформы трудовой системы, согласно которой работодатели смогут более простым путем и с меньшими издержками увольнять сотрудников.

Предложенные поправки вызвали недовольство в рядах профсоюзов и оппозиции, члены которой угрожают премьер-министру Швеции Стефану Лёвену вотумом недоверия в случае вступления указанных предложений в законную силу.

Согласно основному прогнозу, на котором основывается правительство страны при составлении бюджета, ВВП Швеции упадет на 4,0% в 2020 году, а в следующем году увеличится на 3,5%. Безработица вырастет с 6,8% в 2019 году до 9,0% в 2020—2021 годах. Но если кризис будет более глубоким и продолжительным, чем оценивается сейчас, ВВП упадет на 10% в этом году, а безработица вырастет до 13,5% в 2020—2021 годах.

Коронавирус в Швеции

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Стратегия властей Швеции по борьбе с коронавирусом основана на «добровольной и личной ответственности». Правительство после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек.

Власти также рекомендовали перевести школы старших классов и вузы на дистанционное обучение, но детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.

Число случаев инфицирования коронавирусом составляет в Швеции 33 843 (338 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Количество пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 4 029.

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