Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
11«Последний звонок — 2020» в формате онлайн
11:07 (мск), источник: РБК

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

Доля россиян, допускающих в ряде случаев уход от налогов, выросла из-за кризиса до 45%, показало исследование ЦСР. Эксперты связывают это со снижением доходов населения (о нем говорят 60% опрошенных) и тревогой по поводу будущего.

Коронавирус COVID-19
11:52 (мск)Подушка без опасности: россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тыс. рублей
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 499 535+88 037
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось346 326+1 204
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
12.0525.05
Выздоровело2 234 510+64 552
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
12.0525.05
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года. Это показало исследование ЦСР «Налоги глазами россиян» (есть у РБК). Именно столько респондентов на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» ответили, что налоги иногда допустимо не уплачивать. Еще в декабре 2019 года больше половины россиян (54%) выбирали ответ «Налоги обязательны к уплате и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает».

В исследовании ЦСР участвовали 1,6 тыс. россиян по всей России. Анкетирование прошло в декабре 2019 года и в мае 2020 года, что позволило сравнить настроения граждан в «докризисное» и нынешнее время.

ЦСР связывает рост доли оправдывающих уход от налогов с падением доходов населения и тревогой по поводу будущего.

Более 60% граждан отмечают снижение доходов в мае по сравнению с февралем, из них 43% отмечают падение доходов более чем на 15%.
Читайте также
Планы на отпуск срываются у половины россиян из-за коронавируса

Около 53% респондентов отмечают высокий риск снижения зарплаты в будущем, две трети беспокоятся, что им не хватит денег на привычный образ жизни.

«Тенденция, безусловно, вызвана снижением уровня доходов и стремлением населения выжить любой ценой — сохранить лишнюю копейку при невозможности заработать», — сказала РБК руководитель направления фискальной политики экономической экспертной группы Александра Суслина. Рост доли оправдывающих уклонение от налогов — «очень плохой сигнал» о «снижении доверия граждан к действиям правительства», говорит она, добавляя, что «объявленные антикризисные меры большинству населения кажутся недостаточными как минимум потому, что предоставлены далеко не всем категориям граждан».

Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году под давлением падения зарплат сократятся на 3,8%, ожидает Минэкономразвития. Во втором квартале реальные доходы россиян упадут на 6%. Безработица по итогам текущего года вырастет до 5,7% экономически активного населения после 4,6% в 2019 году.

Одновременно с ростом допускающих неуплату налогов в кризис выросла доля граждан, не знающих, на что государство тратит поступившие в бюджет налоговые платежи, — с 38% в конце прошлого года до 57% в мае 2020 года, следует из результатов исследования ЦСР. Лишь 12% населения регулярно следит за информацией о расходах бюджета.

Запрос на справедливость

Большинство россиян (61%) выступают за прогрессивную шкалу подоходного налога (НДФЛ) и имущественных налогов, показал опрос ЦСР.
Читайте также
Эксперты подсчитали, как изменились зарплаты россиян за время пандемии

Министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК говорил, что сейчас правительство не рассматривает введения прогрессивной шкалы НДФЛ, но может вернуться к обсуждению после 2024 года. В России уже действуют так называемые налоги на роскошь — прогрессивные ставки налогов на автомобили дороже 3 млн руб. и квартиры стоимостью выше 300 млн руб. и площадью более 300 кв. м.

В сентябре 2019 года глава ВТБ Андрей Костин предлагал освободить от подоходного налога бедных граждан с доходами на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который сейчас составляет 12,1 тыс. руб. Минфин тогда не поддержал эту идею. Отмена НДФЛ для россиян с зарплатой на уровне МРОТ отнимет у бюджета свыше 1 трлн руб., пояснял глава управления ФНС Валерий Засько. По его словам, повышение ставки налога для богатых принесет «копейки» и не решит вопроса социальной справедливости.

В связи с кризисом в поисках новых источников пополнения бюджета президент Владимир Путин предложил обложить НДФЛ процентный доход от вкладов свыше 1 млн руб., а также поднять ставки на выплату дивидендов и процентов по займам за рубеж до максимума 15 и 20%.

Удобно ли платить налоги

Читайте также
В России все страшнее заниматься бизнесом

В целом уровень налоговой культуры россиян ЦСР охарактеризовал как удовлетворительный с индексом 0,65 при максимальном значении на уровне единицы. Абсолютное большинство (92%) россиян знает, какие налоги обязано платить. Половине известно о всех действующих в России налогах для физлиц.

67% россиян знают о налоговых льготах и 43% пользовались ими. Применение налоговых льгот больше характерно для старшего поколения: 66% респондентов в возрасте от 60 лет и старше имеют такой опыт. Наиболее компетентны в налоговой сфере россияне с официальной зарплатой и предприниматели. Наиболее отстранены от темы налогов молодые люди 18−29 лет.

По мнению большинства респондентов, процедура уплаты налогов для физлиц скорее простая, чем сложная. Легче всего с этим справляются граждане старше 50 лет, они же одновременно самые информированные.

56% россиян знают, как подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах. 88% владельцев собственного бизнеса имеют опыт подачи декларации о доходах. Почти 60% респондентов получают налоговые письма традиционными способами — почтовым заказным письмом или лично под расписку. Треть опрошенных (32%) получает налоговые уведомления через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Свыше половины (56%) участников опроса положительно относятся к возможности получать налоговые уведомления исключительно в электронной форме.

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб., что на 28%, или на 2,4 трлн руб., меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.

Ненефтегазовые доходы бюджета, связанные с внутренним производством, сократились на 26% в апреле, в том числе НДС на 21% и налог на прибыль на 43%, а связанные с импортом — на 12%, обращал внимание управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев.

На экономический провал в апреле повлияли не только режим нерабочих дней и карантинные ограничения для борьбы с эпидемией коронавируса, но и резкое падение цены на нефть. Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020 года составила лишь $18,2 за баррель против $71,5 годом ранее. Для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета власти используют накопленные резервы в Фонде национального благосостояния.

Дефицит федерального бюджета в 2020 году составит от 4 до 6% ВВП, или 4,3−6,4 трлн руб., следует из оценок Минфина, Минэкономразвития и ЦБ.

Справка
Путин объявил о новых мерах поддержки россиянПрезидент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса
Владимир Боглаев: сохранить прежний уровень жизни не удастся никому
Во время загрузки произошла ошибка.
11:22 (мск)© Ньюстюб
 ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
Попова заявила, что переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 из 85 регионов
Россия опустилась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом
В России выявлено более девяти тысяч новых больных коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 22 мая
В России число вылечившихся от COVID-19 достигло рекорда
Выявлен новый путь передачи коронавируса
Офицеров обвинили во взятках за командировки в Сирию
Западные банкиры спрогнозировали новые санкции против России
Специалисты придумали маску, в которой можно есть (видео)
Художник превратил Симпсонов в реальных людей (фото)
Планы на отпуск срываются у половины россиян из-за коронавируса
Здоровье
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса Гипотезу выдвинули аргентинские ученые.
Hi-Tech
«Раскладушка будущего»: что известно Компания собирается проделать основательную работу над ошибками
Авто
Названы самые популярные в России иномарки (список) На дорогах насчитывается около 11,5 млн автомобилей, произведенных в нашей стране
Кино
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус Ведущая появилась в эфире программы «Док-Ток»
Новости партнеров
"Лед-2" и "Стрельцов" станут последними фильмами, в которых снимется Петров
Еще одна известная актриса живет на нищенскую пенсию
Ученые доказали рукотворную природу COVID-19 и назвали его создателя
Произошла утечка: коронавирус создали американские ученые еще в 2014 году
Популярные темы на «Детях»
А Вы готовы отправить ребенка в дет сад? 195
Книжная тема) 191
Параметры 161
Самоизоляция в Москве-сегодняшние правила 141
Леди
Успенская, Собчак и другие звезды, которые нарушают карантин Почему эти звезды не соблюдают режим самоизоляции?
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь