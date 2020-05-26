Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
«Легче сделать вид, что вируса нет»В Туркмении запретили коронавирус. Больных прячут в бараках, за ношение маски грозит тюрьма
Фоторепортажи
14От войны до войны
8Отпуск после COVID-19
13:10 (мск), источник: РИА Новости

Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В мае Венера, Сатурн и Юпитер становятся ретроградными — меняют направление движения на небесной сфере. Раньше это считали дурной приметой. На самом деле в Солнечной системе только один настоящий ретрогад — Венера. А вот открытие ретроградных экзопланет оказалось полной неожиданностью.

Источник: NASA

Коперник все объяснил

Еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно, петляют. Большую часть года следуют с запада на восток (если они дальше от Солнца, чем Земля) и вдруг разворачиваются, идут на попятный. Момент, когда это происходит, называют стоянием.

В 1514 году Николай Коперник доказал, что Земля — не центр мироздания, а вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца. У каждого небесного тела своя орбита, и видимое нам ретроградное движение — результат их наложения.

Например, Марс раз в два года максимально сближается с Землей и, обгоняя ее, вычерчивает на небе s-образную петлю.
Путь Марса на небесной сфере в период с июля 2005 года по февраль 2006-го. Он идет с запада на восток и в момент сближения с Землей делает петлю. Пару месяцев его движение кажется нам ретроградным | Источник: NASA

Венера и Уран против всех

Все планеты по отношению к Земле на короткое время движутся попятно, но это лишь видимость. Настоящие ретрограды физически вращаются не так, как остальные. В Солнечной системе это только Венера.

Новость
Ученые нашли луну на окраине Солнечной системы

Если бы мы оказались над северным полюсом Венеры, то увидели бы, что вокруг своей оси она крутится по часовой стрелке. Земля и другие планеты — против.

Считается, что планеты образуются вместе со звездой из одного протопланетного диска. В теории их орбиты должны лежать в одной плоскости, а направления вращения по орбите и вокруг оси — совпадать. Почему Венера не такая, пока не ясно. Хотя ученые отмечают ее сильное сходство с Землей — эти планеты даже называют близнецами. Одно из объяснений — происходящие в недрах и атмосфере процессы настолько замедлили вращение Венеры, что она в какой-то момент остановилась, а потом начала крутиться в другую строну.

Далекий ледяной гигант Уран тоже выглядит ретроградом. Он лежит на боку относительно плоскости своей орбиты, причем северным полюсом клюет вниз, из-за чего кажется, что Уран вращается по часовой стрелке. Но если его поставить нормально, он станет нормальным. Ученые считают, что миллиарды лет назад Уран столкнулся с крупным космическим телом и перевернулся в пространстве. Другая гипотеза — в прошлом у планеты была массивная система колец, которая вызвала резонанс, раскачала ее и развернула.

Общие правила распространяются и на спутники планет. Например, Земля крутится против часовой стрелки, так же и Луна — вокруг Земли. А вот один из 13 спутников Нептуна — Тритон — идет «против шерсти». Значит, делают вывод ученые, Тритон не принадлежал Нептуну, был самостоятельным малым телом, пока Нептун не захватил его из пояса Койпера. Кстати, Плутон, по составу схожий с Тритоном, тоже ретроградный. Отчасти это способствовало его переводу в разряд карликовых планет.

Ретроградное движение Тритона. Это единственный крупный спутник в Солнечной системе, который движется по орбите против хода своей планеты | Источник: NASA

Аномалии горячих юпитеров

Вот чего наша система совсем лишена — планет, которые бы двигались по орбитам против вращения Солнца. Долгое время астрономы считали, что так должно быть везде. Но в 2009 году открыли первую экзопланету с ретроградной орбитой у звезды WASP-17 в созвездии Скорпиона.

WASP-17 b — самая крупная и наименее плотная из известных экзопланет. Такие газовые гиганты называют горячими юпитерами. Ее ретроградность интригует ученых. Смадар Наоз из Центра междисциплинарных исследований в астрофизике Северо-западного университета (США) предложила возможный механизм: взаимное влияние планет-гигантов во время миграции ближе к звезде либо коричневого карлика.

Но для его реализации нужно совпадение слишком многих условий, а это маловероятно.

Тем не менее астрофизик выдвинула смелую гипотезу о том, что такие ретроградные юпитеры не редкость — четверть среди наблюдаемых. Впрочем, существование самих горячих юпитеров еще ждет своего объяснения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В России повысят накопительные пенсии
Брюн заявил о росте смертности в России
Россияне назвали размер необходимых сбережений на случай кризиса
Ураган в Екатеринбурге унес жизни четырех человек
В Туркмении запретили COVID-19. За ношение маски грозит тюрьма
Ведущая Рита Митрофанова рассказала о планах после самоизоляции
Российский блогер сравнил цены на продукты в 2007 и 2020 годах
Здоровье
Найден метод спасения легких при коронавирусе Разработали его в Швеции.
Hi-Tech
«Раскладушка будущего»: что известно Компания собирается проделать основательную работу над ошибками
Авто
Названы самые популярные в России иномарки (список) На дорогах насчитывается около 11,5 млн автомобилей, произведенных в нашей стране
Кино
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус Ведущая появилась в эфире программы «Док-Ток»
Новости партнеров
5 признаков того, что вы переболели Covid-19
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Звезда сериала «Элен и ребята» скончалась из-за сердечной недостаточности
Трагедия жизни актера, сыгравшего Родиона из «Москва слезам не верит»
Дети
Костюм за 50 тысяч: как одеваются дети Киркорова и других звезд Уникальные вещи, роскошные аксессуары и идеально подобранные образы
Леди
Успенская, Собчак и другие звезды, которые нарушают карантин Почему эти звезды не соблюдают режим самоизоляции?
Новости партнеров
Странность в "Джентльменах удачи", которую зрители заметили спустя 50 лет
Эту странность в "Джентльменах удачи" заметили только самые внимательные
Трагедия актера, который сыграл Родиона в фильме «Москва слезам не верит»
Причина, по которой Гайдай перестал снимать Миронова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь