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10:21 (мск), источник: Газета.Ру

Срок моратория на пени за неуплату ЖКХ могут значительно сократить

Замглавы Министерства энергетики Юрий Маневич заявил, что ведомство предлагает сократить установленный срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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Источник: РИА "Новости"

Так, Минэнерго считает нужным сместить срок с 1 января 2021 года до 31 мая 2020 года.

При этом ведомство готово пойти навстречу людям, оказавшимся в затруднительном положении и продлить для них период отсрочки до 31 июля 2020 года.

По словам Маневича, прирост задолженностей за апрель на рынках электрической энергии достиг 11 млрд рублей, а на рынках тепловой энергии — 16 млрд.

Ведомство подсчитало, если мораторий продолжит действовать до указанного изначально срока, то выпадающие доходы энергокомпаний составят 600−700 млрд рублей. Это окажет негативный эффект на работу отраслей ТЭК и надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны.

В апреле правительство России ввело мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере до конца 2020 года.

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