Срок моратория на пени за неуплату ЖКХ могут значительно сократить

Так, Минэнерго считает нужным сместить срок с 1 января 2021 года до 31 мая 2020 года.
При этом ведомство готово пойти навстречу людям, оказавшимся в затруднительном положении и продлить для них период отсрочки до 31 июля 2020 года.
По словам Маневича, прирост задолженностей за апрель на рынках электрической энергии достиг 11 млрд рублей, а на рынках тепловой энергии — 16 млрд.
Ведомство подсчитало, если мораторий продолжит действовать до указанного изначально срока, то выпадающие доходы энергокомпаний составят 600−700 млрд рублей. Это окажет негативный эффект на работу отраслей ТЭК и надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны.
В апреле правительство России ввело мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере до конца 2020 года.