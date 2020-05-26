Российский блогер сравнил цены на продукты в 2007 и 2020 годах. Он оценил инфляцию за 13 лет в 257%

Усачев рассказал, что нашёл чек из «Ленты», хранившийся с 2007 года. Он снова сходил в гипермаркет и приобрёл всё по списку. В старом чеке была «весьма сбалансированная потребительская корзина, которая включает в себя всё — от алкоголя до детского питания, от сладостей до фруктов и овощей, от бритвенных станков до хлеба», рассказал блогер.
Ему пришлось заменять некоторые пункты из чека аналогами, потому что отдельные товары из 2007-го перестали выпускать. Кроме того, часть продуктов изменились в объёме. В итоге Усачев заплатил за всё 12 459,07 рубля, а в 2007 году общий чек составил 3045 рублей.
Блогер признал, что сравнивать цены разных товаров может быть некорректно. Для продуктов, изменившихся в объёме, Усачев составил пропорцию: если объём уменьшился, то цена тоже сокращается. Результаты исследования он внёс в таблицу, добавив примечания. Например, по подсчётам блогера, фисташки с 2007 года подорожали в 11 раз, а жирность майонеза за 13 лет уменьшилась на 5%.
По данным Росстата, общая инфляция с 2007 года составила 156,6%. Из-за «тяжёлых апреля и мая» Усачев округлил её до 160%. Впрочем, даже так расхождение с результатом эксперимента составило почти 100 пунктов.
«Для сравнения: если бы всё подорожало только на 160%, то в 2020 году пачка Pringles стоила бы не 160 рублей, а 96», — подчеркнул блогер.