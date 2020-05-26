Израильские специалисты придумали маску, в которой можно есть (видео)

Avtipus Patents and Inventions remote-controlled face mask worn while eating - Business Insider https://t.co/RiE5C1xu49— Dan. (@setblac) May 21, 2020
Сотрудники израильской компании Avtipus Patents and Inventions разработали и представили прототип новой медицинской маски, в которой можно спокойно есть и пить.
Сейчас многие страны обязуют своих граждан носить маски в общественных местах, правда, часто их приходится снимать и надевать по несколько раз, чтобы перекусить или
Израильские специалисты предложили решение этой проблемы — маску с прорезью, которая будет открываться по нажатию специальной кнопки или автоматически, при приближении к ней столовых приборов.
Пока маска отлично справляется с твердой пищей, но с напитками, соусами и мороженым еще возникают проблемы, так что ее будут дорабатывать, пишет Reuters.
Сейчас компания подала патент на разработку и в ближайшем времени надеется запустить ее массовое производство. Сообщается, что такая автоматическая маска будет стоит от 85 центов до 3 долларов.
Екатерина Гура