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10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Израильские специалисты придумали маску, в которой можно есть (видео)

Она будет автоматически открываться в нужный момент.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
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9974
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Скончалось3 807+174
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Выздоровело131 129+12 331
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Инфицировано5 499 535+88 037
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Скончалось346 326+1 204
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Выздоровело2 234 510+64 552
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Сотрудники израильской компании Avtipus Patents and Inventions разработали и представили прототип новой медицинской маски, в которой можно спокойно есть и пить.

Сейчас многие страны обязуют своих граждан носить маски в общественных местах, правда, часто их приходится снимать и надевать по несколько раз, чтобы перекусить или что-нибудь выпить, и из-за этого риск заражения увеличивается в разы.

Израильские специалисты предложили решение этой проблемы — маску с прорезью, которая будет открываться по нажатию специальной кнопки или автоматически, при приближении к ней столовых приборов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока маска отлично справляется с твердой пищей, но с напитками, соусами и мороженым еще возникают проблемы, так что ее будут дорабатывать, пишет Reuters.

Сейчас компания подала патент на разработку и в ближайшем времени надеется запустить ее массовое производство. Сообщается, что такая автоматическая маска будет стоит от 85 центов до 3 долларов.

Екатерина Гура

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