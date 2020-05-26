Священник покрестил младенца с помощью водяного пистолета (фото)

В конце мая в соцсетях стала расходиться фотография необычного таинства крещения. На снимке видно, как священник в защитной маске крестит малыша, брызгая на него водой из водяного пистолета. Где было сделано фото, а также имя священника — неизвестно, пишет LADbible.
Снимок быстро стал вирусным и разлетелся по соцсетям. Многие в комментариях отметили, что выглядит это хоть и забавно, но является отличной альтернативой традиционному крещению во время пандемии коронавируса, так как позволяет совершать важные таинства и при этом соблюдать безопасную дистанцию. Но некоторые энтузиазма не разделили и написали, что выглядит это все неправильно и кощунственно.
Отметим, что водяной пистолет для священнослужителей оказался буквально «палочкой-выручалочкой» в эти непростые времена. Так, в апреле священник из Детройта Тим Пелк прославился в соцсетях благодаря тому, что благословлял прихожан на Пасху с помощью водяного пистолета, заправленного святой водой. Позже эту практику взяли на вооружение и другие священнослужители по всему миру.