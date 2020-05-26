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12:12 (мск), источник: Ведомости

Власти пообещали удалить из системы данные для пропусков после их отмены

Персональные данные, используемые для оформления цифровых пропусков, будут удалены из государственных информационных систем после отмены пропускного режима, заявил на брифинге министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 512 055+83 667
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось346 612+1 252
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 247 952+68 544
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
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Источник: Reuters

Министр напомнил, что цифровые пропуска, необходимые во многих регионах для выхода из дома, изначально назывались временной мерой на период карантина и изоляции, введенных для борьбы с распространением коронавируса. «После ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — пообещал Шадаев.

На примере Московской области, отменившей с 23 мая цифровые пропуска, руководитель Минкомсвязи пояснил, что будут удалены все персональные данные, связанные с перемещениями, адресами и целями выхода людей из дома. Исключением станут учетные записи на портале госуслуг, созданные новыми пользователями для оформления пропусков, добавил министр.

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