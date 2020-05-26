В Китае умер «король азартных игр» Стэнли Хо

В Китае на 99-м году жизни скончался игорный магнат Стэнли Хо. О смерти бизнесмена сообщила его старшая дочь Пэнси, передает Bloomberg. Хо превратил Макао в «азиатский Лас-Вегас», отмечает агентство.
Выходец из состоятельной гонконгской семьи, Хо еще в 1941 году уехал в Макао, после того, как Япония захватила Гонконг. Там он сначала занимался торговлей, в том числе керосином и самолетами. В 1961 году Хо получил монопольную лицензию на создание казино в Макао, остававшийся тогда португальской колонией, анклавом на территории Китая. Его компания SJM Holdings Ltd. процветала, поскольку открытие китайской экономики принесло поток денег в страну, которая отличается любовью к азартным играм, пишет Bloomberg. Сейчас SJM контролирует в Макао 20 казино.
Хо превратил Макао из бывшей португальской колонии в «азиатский Лас-Вегас», используя свое преимущество: в отличие от других китайских казино его было легальным, продолжил Bloomberg.
Хо не ограничился бизнесом в Макао: он строил жилую и офисную недвижимость в Гонконге, в 1984 году получил лицензию на открытие казино в Португалии, а также потратил $30 млн, чтобы открыть казино в Пхеньяне, столице Северной Кореи, указывает агентство.
Монополия Хо на управление казино в Макао истекла в 2001 году, спустя два года после того, как эта территория стала специальным административным районом КНР. Несмотря на это, состояние Хо продолжало увеличиваться. Как отмечает Bloomberg, индустрия азартных игр Макао стала своеобразным барометром экономики Китая. В 2006 году «азиатский Лас-Вегас» обошел настоящий в гонке за звание крупнейшего в мире рынка казино, а в 2010-м Хо вошел в глобальный список Forbes с состоянием в $2 млрд. Выручка заведений в Макао резко сократилась после того, как Китай начал антикоррупционную кампанию, а затем в этом году из-за пандемии коронавируса. Из-за заболевания и вызванных им ограничений выручка заведений упала на 97%.
У Хо 17 детей от четырех жен. После отставки с поста руководителя SJM в 2018 году он передал обязанности наследникам.
Так, его дочь Дейзи Хо стала председателем совета директоров и исполнительным директором. Старшая дочь Пэнси Хо возглавляет совет директоров основанной ее отцом строительной компании. Пэнси несколько лет назад занимала первое место в списке богатейших женщин Гонконга по версии Forbes, но затем ее состояние снизилось и сейчас оценивается в $3,7 млрд. Сын Хо Лоуренс контролирует оператора казино Melco Resorts, который торгуется на американской бирже NASDAQ, и состояние Лоуренса Forbes оценивает в $2 млрд.
Сопредседателем SJM и вторым крупнейшим акционером компании является Анджела Лэун, которую Хо называл своей четвертой женой. Ее состояние Forbes оценивает в $3,2 млрд.
Хо был чемпионом Гонконга по теннису и в 80-летнем возрасте несколько раз выиграл парные соревнования для игроков старшего возраста. В 2008 году, когда Олимпийские игры проходили в Пекине, Хо участвовал в эстафете олимпийского огня.