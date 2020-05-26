Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Ранее Российская государственная детская библиотека (РГДБ) объявила о проведении конкурса на логотип премии «Большая сказка» им. Э. Н. Успенского.
«Премия будет учреждена с целью поощрения авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества, воспитывающих любовь к русскому языку и отечественной литературе и способствующих приобщению к художественному слову и литературному творчеству детей и подростков», — говорится на сайте библиотеки.
Однако Татьяна Успенская заявила, что не согласна с решением библиотеки, так как «человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным», каким писатель, по ее словам, не был.
«Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни. Также нормой стала показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя», — говорится в открытом письме дочери писателя, которое опубликовало Sobesednik.ru 26 мая.
По ее словам, писатель имел проблемы с алкоголем и был сторонником секты Виктора Столбуна, которую спонсировал и продвигал в СМИ, несмотря на ее репутацию.
Дочь Успенского подчеркнула, что ее отец, несмотря на свой талант, не смог справиться с человеческими пороками, а значит, недостоин того, чтобы его имя было присвоено «премии в такой гуманистической области, как детская литература».
Позицию Татьяны поддерживает друг семьи Успенского, детский писатель Валентин Постников. В интервью изданию он рассказал, что намерен собрать подписи своих коллег против присвоения премии имени писателя.
«Я хотел бы напомнить сотрудникам библиотеки, что Эдуард Успенский никогда не помогал детским писателям. Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Я понимаю, что миллионы людей любят Крокодила Гену с Чебурашкой, они будут осуждать нас с Татьяной. Но и литературная Москва знает, что Успенский был связан с сектой», — рассказал Постников.
Эдуард Успенский создал множество детских произведений, которые приобрели мировую популярность. Из-под его пера вышли такие герои, как Крокодил Гена, Чебурашка, пес Шарик, кот Матроскин, почтальон Печкин, Дядя Федор, Колобок. Также Успенский выступал в качестве сценариста, драматурга и телеведущего.
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