Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
«Легче сделать вид, что вируса нет»В Туркмении запретили коронавирус. Больных прячут в бараках, за ношение маски грозит тюрьма
Фоторепортажи
10Отдельные люди: как коронавирус изменил мир
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
13:52 (мск), источник: Известия

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца. Женщина заявила, что он не достоин такой чести, и выступила с открытым письмом.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Российская государственная детская библиотека (РГДБ) объявила о проведении конкурса на логотип премии «Большая сказка» им. Э. Н. Успенского.

Новость
Домашнее насилие: как не стать жертвой

«Премия будет учреждена с целью поощрения авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества, воспитывающих любовь к русскому языку и отечественной литературе и способствующих приобщению к художественному слову и литературному творчеству детей и подростков», — говорится на сайте библиотеки.

Однако Татьяна Успенская заявила, что не согласна с решением библиотеки, так как «человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным», каким писатель, по ее словам, не был.

«Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье. К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни. Также нормой стала показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя», — говорится в открытом письме дочери писателя, которое опубликовало Sobesednik.ru 26 мая.

По ее словам, писатель имел проблемы с алкоголем и был сторонником секты Виктора Столбуна, которую спонсировал и продвигал в СМИ, несмотря на ее репутацию.

Дочь Успенского подчеркнула, что ее отец, несмотря на свой талант, не смог справиться с человеческими пороками, а значит, недостоин того, чтобы его имя было присвоено «премии в такой гуманистической области, как детская литература».

Новость
Валерия, Орбакайте, Сябитова и другие звезды, которые пережили домашнее насилие

Позицию Татьяны поддерживает друг семьи Успенского, детский писатель Валентин Постников. В интервью изданию он рассказал, что намерен собрать подписи своих коллег против присвоения премии имени писателя.

«Я хотел бы напомнить сотрудникам библиотеки, что Эдуард Успенский никогда не помогал детским писателям. Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Я понимаю, что миллионы людей любят Крокодила Гену с Чебурашкой, они будут осуждать нас с Татьяной. Но и литературная Москва знает, что Успенский был связан с сектой», — рассказал Постников.

Эдуард Успенский создал множество детских произведений, которые приобрели мировую популярность. Из-под его пера вышли такие герои, как Крокодил Гена, Чебурашка, пес Шарик, кот Матроскин, почтальон Печкин, Дядя Федор, Колобок. Также Успенский выступал в качестве сценариста, драматурга и телеведущего.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Не для правки: Госдуму попросят не менять проект «о распределенной опеке»
«Минздрав не выдал разрешение на клинические исследования никому»
В России повысят накопительные пенсии на 9%
Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен
Брюн заявил о росте смертности в России
В Туркмении запретили COVID-19. За ношение маски грозит тюрьма
Ведущая Рита Митрофанова рассказала о планах после самоизоляции
Американка обнаружила в своем бассейне сов (фото)
Gnezdo.ru
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Hi-Tech
«Раскладушка будущего»: что известно Компания собирается проделать основательную работу над ошибками
Горячие темы на Авто
На кого как повлияла самоизоляция? 240
Как провели выходные. Колитесь! 189
Ребята, нужна помощь 187
О масках и совести 127
Кино
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус Ведущая появилась в эфире программы «Док-Ток»
Новости партнеров
Снимки, сделанные в смутные исторические времена
ОРВИ на грудном вскармливании: вопросы и ответы
Киевские власти решили переименовать Украину
Снимки, сделанные в смутные исторические времена
Дети
Костюм за 50 тысяч: как одеваются дети Киркорова и других звезд Уникальные вещи, роскошные аксессуары и идеально подобранные образы
Леди
Успенская, Собчак и другие звезды, которые нарушают карантин Почему эти звезды не соблюдают режим самоизоляции?
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь