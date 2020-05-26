На улицах Москвы появилась социальная реклама в поддержку медиков

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Жители столицы могут увидеть слова, которые врачи говорят своим пациентам.
Издание The Village запустило в Москве социальную кампанию в поддержку медиков под названием #героигорожан. На нескольких баннерах на улицах столицы разместили ролики с цитатами сотрудников ковидариев. Именно эти слова врачи говорили людям, вылечившимся от коронавируса.
Как рассказали в The Village, ролики можно увидеть на Бережковской набережной, Донском проезде, Звенигородском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также вблизи больниц.
Варвара Макарова