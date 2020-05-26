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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

На улицах Москвы появилась социальная реклама в поддержку медиков

Жители столицы могут увидеть слова, которые врачи говорят своим пациентам.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
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Скончалось3 807+174
13.05
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Выздоровело131 129+12 331
13.05
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14.05
5527
15.05
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16.05
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12331
13.0526.05
Инфицировано5 515 109+86 721
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
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13.0526.05
Скончалось346 632+1 272
13.05
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Выздоровело2 250 207+70 799
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Издание The Village запустило в Москве социальную кампанию в поддержку медиков под названием #героигорожан. На нескольких баннерах на улицах столицы разместили ролики с цитатами сотрудников ковидариев. Именно эти слова врачи говорили людям, вылечившимся от коронавируса.

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Листайте, чтобы увидеть другие цитаты

Как рассказали в The Village, ролики можно увидеть на Бережковской набережной, Донском проезде, Звенигородском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также вблизи больниц.

Варвара Макарова

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