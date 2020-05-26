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14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли место, которое было настоящим раем на Земле

Даже мигрирующие животные не хотели оттуда уходить

Исследователи из Колорадского университета в Денвере изучили местность под названием Пиннакл-Пойнт на южном побережье ЮАР.

Скрытая экосистема в затопленной Палео-Агульской равнине, где тысячи лет назад жили животные и люди, по мнению ученых, была настоящим раем на Земле.

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Это удалось выяснить благодаря исследованиям фрагментов зубов 39 разных видов крупных травоядных. Изучив эмаль и выяснив характер их питания, ученые пришли к выводу, что даже мигрирующие животные не покидали эту местность на протяжении тысячелетий. Судя по всему, эта земля была настолько плодородна и богата различными ресурсами, что у животных просто не было нужды уходить куда-то еще.

Кстати, во время оледенения около 170 тысяч лет назад в этом месте уцелела и единственная популяция Homo sapiens раннего каменного века. Для людей эта местность также оказалась идеальной. Во времена межледниковых периодов, когда побережье смещалось к пещерам, у людей был доступ к моллюскам и другим морепродуктам, а в ледниковые времена открывался доступ к суше и обитавшим на ней животным, говорится в исследовании, опубликованном в Quaternary Science Reviews.

Екатерина Гура

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