14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли место, которое было настоящим раем на Земле
Даже мигрирующие животные не хотели оттуда уходить
Исследователи из Колорадского университета в Денвере изучили местность под названием
Скрытая экосистема в затопленной
Это удалось выяснить благодаря исследованиям фрагментов зубов 39 разных видов крупных травоядных. Изучив эмаль и выяснив характер их питания, ученые пришли к выводу, что даже мигрирующие животные не покидали эту местность на протяжении тысячелетий. Судя по всему, эта земля была настолько плодородна и богата различными ресурсами, что у животных просто не было нужды уходить
Кстати, во время оледенения около 170 тысяч лет назад в этом месте уцелела и единственная популяция Homo sapiens раннего каменного века. Для людей эта местность также оказалась идеальной. Во времена межледниковых периодов, когда побережье смещалось к пещерам, у людей был доступ к моллюскам и другим морепродуктам, а в ледниковые времена открывался доступ к суше и обитавшим на ней животным, говорится в исследовании, опубликованном в Quaternary Science Reviews.
Екатерина Гура