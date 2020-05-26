Совы устроили «вечеринку» во дворе у американки (фото)

26-летняя иллюстратор из Техаса с ником Pepper в конце мая опубликовала в Twitter забавные фото, которые прислала ей подруга Анастасия Эбшайр. Девушка застала у себя на заднем дворе непрошенных гостей, которые устроили там вечеринку. Но жаловаться в полицию она не стала, ведь развлекались у ее бассейна не люди, а стая из шести маленьких сов.
Эту необычную компанию, которая плескалась в розовом бассейне и грелась на солнышке, Анастасия сфотографировала и отправила Pepper, а та показала сов всему миру.
Пользователи Twitter пришли в восторг от снимков. Одни шутили про отсутствие у птиц режима самоизоляции, другие мечтали присоединиться к вечеринке, а третьи любовались суровой внешностью птиц, которые выглядели злыми и расстроенными даже в такой веселый момент.
Кстати, чуть позже Анастасия опубликовала в комментариях новые снимки сов — через пару дней после отдыха у бассейна они вернулись к ней во двор, но в этот раз отдыхали на дереве.