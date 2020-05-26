Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
«Легче сделать вид, что вируса нет»В Туркмении запретили коронавирус. Больных прячут в бараках, за ношение маски грозит тюрьма
Фоторепортажи
10Отдельные люди: как коронавирус изменил мир
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
14:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Совы устроили «вечеринку» во дворе у американки (фото)

Они загорали и плескались в бассейне.

26-летняя иллюстратор из Техаса с ником Pepper в конце мая опубликовала в Twitter забавные фото, которые прислала ей подруга Анастасия Эбшайр. Девушка застала у себя на заднем дворе непрошенных гостей, которые устроили там вечеринку. Но жаловаться в полицию она не стала, ведь развлекались у ее бассейна не люди, а стая из шести маленьких сов.

Эту необычную компанию, которая плескалась в розовом бассейне и грелась на солнышке, Анастасия сфотографировала и отправила Pepper, а та показала сов всему миру.

Семья из шести маленьких сов захватила задний двор моей подруги! Это совиная вечеринка с бассейном!

Пользователи Twitter пришли в восторг от снимков. Одни шутили про отсутствие у птиц режима самоизоляции, другие мечтали присоединиться к вечеринке, а третьи любовались суровой внешностью птиц, которые выглядели злыми и расстроенными даже в такой веселый момент.

Кстати, чуть позже Анастасия опубликовала в комментариях новые снимки сов — через пару дней после отдыха у бассейна они вернулись к ней во двор, но в этот раз отдыхали на дереве.

Сегодня утром они вернулись!

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России повысят накопительные пенсии на 9%
Дочь Эдуарда Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен
Брюн заявил о росте смертности в России
В Туркмении запретили COVID-19. За ношение маски грозит тюрьма
Ведущая Рита Митрофанова рассказала о планах после самоизоляции
Здоровье
Найден метод спасения легких при коронавирусе Разработали его в Швеции.
Hi-Tech
«Раскладушка будущего»: что известно Компания собирается проделать основательную работу над ошибками
Горячие темы на Авто
На кого как повлияла самоизоляция? 240
Как провели выходные. Колитесь! 189
Ребята, нужна помощь 187
О масках и совести 127
Кино
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус Ведущая появилась в эфире программы «Док-Ток»
Новости партнеров
ОРВИ на грудном вскармливании: вопросы и ответы
Киевские власти решили переименовать Украину
Снимки, сделанные в смутные исторические времена
ОРВИ на грудном вскармливании: вопросы и ответы
Дети
Костюм за 50 тысяч: как одеваются дети Киркорова и других звезд Уникальные вещи, роскошные аксессуары и идеально подобранные образы
Леди
Успенская, Собчак и другие звезды, которые нарушают карантин Почему эти звезды не соблюдают режим самоизоляции?
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь