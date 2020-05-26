14:39 (мск), источник: Русская служба Би-би-си
Коренные американцы оказались сибиряками
Россия — родина индейцев, или когда в Америку можно было добраться посуху.
Около 20 тысяч лет назад люди из восточной Сибири отважились перейти по узкому перешейку, на месте которого впоследствии образовался Берингов пролив, на неизведанную территорию.
Да, первые коренные жители Северной Америки сами были переселенцами. Ученые об этом догадывались, но у них не было твердых доказательств — они не знали с точностью, откуда пришли эти люди. И вот такое очень даже твердое свидетельство наконец нашлось.
Этот зуб, еще в 70-е годы обнаруженный российскими археологами на берегах Байкала и все это время пролежавший в музейном хранилище,
«Поначалу я отнесся весьма скептически к тому, что в нем могла сохраниться ДНК», — признается директор института Иоганн Краузе.
Однако сухой и холодный климат Сибири сохранил генный материал мужчины, жившего около 14 тысячелетий назад за 4500 километров от Америки. Его геном оказался на две трети схож с геномом современных представителей коренного населения Северной Америки, что, по словам Краузе, служит доказательством того, что этот человек был самым древним из всех известных предков индейцев за пределами Америки.
Ученый говорит, что люди, жившие по берегам Байкала, еще много тысячелетий передвигались по просторам Сибири, взаимодействуя с другими этническими группами, однако генетическая изоляция группы, от которой пошли индейцы, произошла именно в районе Берингова пролива.
Любопытно, что у сегодняшних жителей Байкала наблюдается совершенно иная генетическая картина: судя по всему, древнее население этих мест 10 тысяч лет назад сменили мигранты из